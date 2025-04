Prendre soin de votre chien en vacances 

Bien qu'il soit de plus en plus commun (et donc, de plus en plus possible) de voyager avec son chien, ce n'est pas toujours la meilleure option pour vous et votre compagnon à quatre pattes.

Assurez-vous que la personne qui s'occupe de votre animal pendant vos vacances peut conserver autant que possible sa routine quotidienne. Vous ne voulez pas que votre absence soit ressentie comme un abandon !

Voyons ce que vous pouvez faire pour partir en vacances sans vous sentir coupable pendant que votre petit compagnon passe du bon temps chez vous.