如果幼貓已接種了一切所需的疫苗，只要長到約 6 個月大時，就可以開始讓牠們接觸外界。最好讓牠們分階段慢慢探索外面環境，直到幼貓對四周環境感到放心為止，當牠們待在戶外時最好隨伺在側。幼貓感到自在之後，才會開始進一步冒險。大致上公貓探索的範圍較廣，母貓則傾向不要離家太遠。在這個階段，飼主的口令必須一致並且做到賞罰分明。