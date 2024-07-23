4 個月以上
持續成長時期
接近成年期，幼貓的身體發育到完全成熟的狀態。
健康
這段期間貓咪會開始對物品、其他動物和人類摩擦臉頰上的腺體來做記號。這是性成熟開始的訊號。此時您應與獸醫師討論為貓咪絕育。
營養
雖著幼貓逐漸成長，且體重接近成貓的體重時，貓咪的飲食需要改為成貓專用的食物及適合成貓的份量。牠們所需的營養平衡取決於牠們的體型與代謝因素，例如牠們是否可以出門以及是否已經絕育。
行為
隨著您愛貓的身體發育漸趨成熟，牠們會開始探索在家中的地位，包括挑戰人類與其他寵物的地位。身為飼主的您，最重要的是保持幼貓最初幾個月建立的慣例和行為模式，以確保一致性與行為管理。
發育
在這個階段，幼貓會開始長出 30 顆恆齒。幼貓長到第 8 個月時，體重已達成年的 80％。如果貓咪還沒有絕育，就會達到性成熟，並開始生殖週期和交配行為。視品種而定，約 12 至 15 個月大時就已經成年。
飼養環境
如果幼貓已接種了一切所需的疫苗，只要長到約 6 個月大時，就可以開始讓牠們接觸外界。最好讓牠們分階段慢慢探索外面環境，直到幼貓對四周環境感到放心為止，當牠們待在戶外時最好隨伺在側。幼貓感到自在之後，才會開始進一步冒險。大致上公貓探索的範圍較廣，母貓則傾向不要離家太遠。在這個階段，飼主的口令必須一致並且做到賞罰分明。