8大熱門狗狗個性分析：性格、脾氣、喜好一次過看懂

養狗狗最幸福的事，不外乎是每天回家，都能看見一隻用力搖著尾巴的毛小孩，向您予以熱烈歡迎。這些外向、熱情的汪星人，從不掩飾對主人的愛；真性情的牠們，情緒也總是寫在臉上，無論開心、生氣或憂鬱，都展露無遺。

然而，每隻狗狗都是獨一無二的個體，擁有不同的習性、喜好及脾氣，如何「因材施教」、與毛孩培養好感情，還得先從認識牠們的天性開始。以下 8 大常見犬種，帶您一窺各個大、中、小型狗的獨特性格！

貴婦狗

貴婦狗按照體型大小，可分成標準型、迷你型及玩具型。牠們活潑、友善，熱愛與小孩玩耍，且領悟力高，是屬於比較聰明的犬類（僅次於邊界牧羊犬）；不管是高難度指令，還是躲貓貓等複雜的遊戲，統統難不倒牠們。將自己視為家中一份子，貴婦狗極度討厭被冷落，若單獨被留在家太長時間，容易發脾氣或刻意搗蛋，以示抗議。

松鼠狗

圓滾滾的松鼠狗，外型嬌小、可愛，內心卻住著一隻「大狗」靈魂，個性既頑強又無畏。牠們防禦心強、聲音大，對環境變化異常敏銳，若訓練有素，可成為一隻稱職的看門狗；但分寸若沒拿捏好，容易變得神經質，養成胡亂吠叫的壞習慣。此外，松鼠狗好動、精神亢奮，喜愛隨時保持忙碌，並樂於學習新技能，以逗主人開心。

拉布拉多尋回犬



笑容陽光、溫暖的拉布拉多，是美國最受歡迎的犬種。牠們隨和、外向、精神抖擻，能輕易走入每位家庭成員的心房，與飼主建立深厚的情感連結。作為天生的社交高手，拉布拉多面對街坊鄰居、其他寵物，皆能快速融入、相處融洽。而活力充沛的牠們，更是著名的體育健將，熱愛游泳、拋接遊戲，或在空曠處盡情奔馳，每日都需要高度的活動量。

柴犬



身材精實的柴犬，是來自日本的古老犬種。自信滿滿、警覺性高，既忠心又活躍。由於天性愛玩、充滿好奇心，柴犬特別喜歡湊熱鬧、參與家中事務。急性子的個性，讓牠們普遍缺乏耐心。雖不愛吠叫，柴犬的聲線表達卻非常多元，當牠們興奮、欲博取關注時，通常會提高音頻；而被主人撫摸時，則會像貓咪一樣，發出滿足的咕嚕咕嚕聲。

西施犬

黑亮雙眼、甜美外型，源自於中國的西施，自古以來就是風靡皇室的寵物狗。生來就不適合狩獵、追逐、抵禦外敵，西施最擅長的事，莫過於施展魅力、展現可愛的一面，藉此討主人歡心。因為對西施而言，沒有任何事比窩在主人腿上、獲得大量關注，更值得開心。親和力十足的牠們，還能迅速與陌生人成為朋友。且運動量低，適合住宅生活。

鬥牛犬



皺巴巴的臉頰及眉頭，是鬥牛犬的特色標誌。外表兇悍，骨子裡卻是柔軟又善良。充滿愛心的牠們，即使面對玩摔角、動作粗魯的孩童，仍擁有無窮無盡的耐心。鬥牛犬性格穩重，卻喜歡討抱抱、或試圖蜷縮在主人腿上，獨具反差魅力。由於鼻子短、易導致呼吸困難，鬥牛犬偏好快走、不喜激烈運動，適合住宅生活或附有小後院的房子。

金毛尋回犬

精力充沛、熱情奔放的金毛尋回犬，堪稱是人類的最佳助手。從打獵、野外工作到盲人嚮導、搜救隊，處處可見牠們樂此不疲的身影。即使一臉呆萌、沒心機，金毛尋回犬其實十分聰慧，渴望被主人交付任務，比如取報紙或叫醒孩子，藉此獲得成就感。外向的牠們，更鍾愛戶外活動。即便成為成犬，依然童心未泯，隨時都興致勃勃、對生活充滿樂趣。

芝娃娃犬

水汪汪大眼配上短小身形，吉娃娃聰明、反應快、動作敏捷，模樣迷人又吸睛。儘管身形細小，卻擁有大狗的態度、智慧及機警，被譽為「世界上最小的看門狗」。個性鮮明、主導性強的吉娃娃，若缺乏指令及管教，容易成為家中小霸王；但牠們同時又非常黏人、重感情，經常亦步亦趨，跟著主人從一個房間移動至另一個，展現高度忠誠。

觀察上述 8 種狗狗，不難發現各個犬種的喜好、個性，存在天壤之別。而 Royal Canin 針對不同品種的性格、特性及下顎形狀，量身定制系列狗糧，就是為了滿足這些差異化的需求。不過，飼主千萬別因為品種，就給汪星人貼上標籤。多花時間陪伴牠們、增加彼此的互動，才能真正了解自家毛孩的無可取代性。