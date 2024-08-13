Several dogs of different sizes looking ahead emblematic

健康營養系列： 照顧不同體型的狗狗於每個成長階段的營養需要

狗狗是人類最好的朋友，每一隻都是獨一無二的。而根據牠們的體型、 生命階段和生活方式的差異，生理需求也截然不同。 ROYAL CANIN® 健康營養系列經過精心研製，能夠滿足狗狗獨特的營養需要。

深入了解健康營養系列

每隻狗狗的健康標準都不一樣

狗狗在各個方面都豐富了我們的生命，牠們的體型大小儘管不影響其可人之處，卻切實地影響着牠們身體機能運作。

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1.下顎尺寸不同

所有狗狗都有42顆牙齒，但下顎尺寸卻不同。對於迷你犬來說，這麼多牙齒擠在如此細小的嘴巴裡，有可能導致牙齒敏感。

2.消化道大小不同

與小型犬相比，大型犬的消化道相對細小，意味著牠們更容易出現消化系統敏感的問題。

3.不同的特徵

體型較大的犬種肌肉質量更高，與小型犬相比，牠們的關節需要承受更大的壓力。

4.年老期的差異

體型會影響年老期。小型犬大約在12歲時踏入第二階段的成熟期，而大型犬則在8歲時就開始。

German Shepherd playing in the sea, splashing water around
Royal Canin Size Health Nutrition products

關於ROYAL CANIN®健康營養系列

無論你的愛犬屬於哪種體型、年齡或生活方式，我們精心研製的健康營養系列能提供高度配合且品質優良的營養配方，有助維持狗狗的健康與活力。

深入了解健康營養系列

您的狗狗屬於哪種體型？

健康營養系列為5種體型的狗狗提供度身訂造的均衡營養配方，由迷你犬以至巨型犬都能照顧得到， 同時也適合各種成年狗狗，包括一般成犬、熟齡犬或高齡犬

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超小型犬

4 公斤以下的超小型犬

超小型犬很懂得逗人歡喜，但如果沒有健康的免疫系統，牠們可能會失去探索的慾望。ROYAL CANIN® 健康營養系列能滿足超小型犬獨特的營養需要。

  • 支持免疫系統
  • -維持牙齒健康
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小型犬

4 至 10 公斤的小型犬

小型犬的熱情遠遠超越牠們的體型，需要大量營養來支持其龐大的能量需求。ROYAL CANIN® 健康營養系列為小型犬的健康需求精心而設。

  • 體重控制
  • 支持骨骼和關節
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中型犬

11 至 25 公斤的中型犬

中型犬活力充沛，需要強壯的肌肉以支持如此大的運動量。 ROYAL CANIN® 健康營養系列中型犬配方特別針對牠們的體能需求而設計。

  • 支持肌肉質量
  • 提升自我防禦能力
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大型犬

26 至 44 公斤的大型犬

大型犬種絕對是獨當一面的存在，但由於牠們的消化道相對於體型來說比較小，牠們比其他狗狗更容易有消化系統敏感的問題。ROYAL CANIN® 健康營養配方專為配合大型犬的獨特結構而設。

  • H極易消化
  • 支持骨骼和關節
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巨型犬

超過 45 公斤的巨型犬

巨型犬是與眾不同的生物，巨大的身軀顯然是牠們的一大 .

特色，但同時也是牠們的弱點。ROYAL CANIN® 健康營養系列為擁有龐大身軀的犬種特別設計適合牠們的營養配方。

  • 支持骨骼和關節
  • 極易消化
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Small, energetic Papillon dog is leaping across a green lawn

你知道嗎？

如芝娃娃一般嬌小的迷你犬會更容易出現尿結晶和結石的問題。如果你的愛犬一直只吃乾糧，不如嘗試採用乾濕混餵法，將濕糧融入其飲食之中，使食物含有較高的水分，對維持其尿道健康很有幫助。

乾濕混餵對任何體型和年齡的狗狗都有益處

我們嶄新研發的濕糧配方旨在提升狗狗的飲食體驗。混合乾糧和濕糧不僅能讓狗狗獲得兩者的優點，更能維持均衡營養，同時令食物更香更吸引。

Dog dry food

提供便利性

易於配合智力玩具或食物分發器來餵食。

有助維持口腔健康

乾糧與牙齒的磨擦可達至刷牙的效果。

保存時間較長

乾糧容易儲存，即使開封後也能保存更長時間。

Dog wet food

提供水分

濕糧中的水分有助保持狗狗的水分吸收，維持泌尿系統健康。

減輕挑食問題

濕糧通常更能激發狗狗的食慾，提高對食物的接受程度。

控制體重

濕糧提供足夠營養同時減少熱量吸收，有助維持狗狗的健康體重。

Spaniel dog standing alert

對狗狗的終生承諾

50多年來，我們與繁殖者、獸醫和寵物專家緊密合作，透過專業知識和科學研究，研製出針對需求且精準的營養配方。每一款產品都是由我們超過500名的專家團隊研發，合共550多種經過科學證實能維持狗狗健康生活的配方。

我們的營養理念

An English Cocker looking forward emblematic

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