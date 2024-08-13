健康營養系列： 照顧不同體型的狗狗於每個成長階段的營養需要
狗狗是人類最好的朋友，每一隻都是獨一無二的。而根據牠們的體型、 生命階段和生活方式的差異，生理需求也截然不同。 ROYAL CANIN® 健康營養系列經過精心研製，能夠滿足狗狗獨特的營養需要。
每隻狗狗的健康標準都不一樣
狗狗在各個方面都豐富了我們的生命，牠們的體型大小儘管不影響其可人之處，卻切實地影響着牠們身體機能運作。
1.下顎尺寸不同
所有狗狗都有42顆牙齒，但下顎尺寸卻不同。對於迷你犬來說，這麼多牙齒擠在如此細小的嘴巴裡，有可能導致牙齒敏感。
2.消化道大小不同
與小型犬相比，大型犬的消化道相對細小，意味著牠們更容易出現消化系統敏感的問題。
3.不同的特徵
體型較大的犬種肌肉質量更高，與小型犬相比，牠們的關節需要承受更大的壓力。
4.年老期的差異
體型會影響年老期。小型犬大約在12歲時踏入第二階段的成熟期，而大型犬則在8歲時就開始。
您的狗狗屬於哪種體型？
健康營養系列為5種體型的狗狗提供度身訂造的均衡營養配方，由迷你犬以至巨型犬都能照顧得到， 同時也適合各種成年狗狗，包括一般成犬、熟齡犬或高齡犬
超小型犬
4 公斤以下的超小型犬
超小型犬很懂得逗人歡喜，但如果沒有健康的免疫系統，牠們可能會失去探索的慾望。ROYAL CANIN® 健康營養系列能滿足超小型犬獨特的營養需要。
- 支持免疫系統
- -維持牙齒健康
小型犬
4 至 10 公斤的小型犬
小型犬的熱情遠遠超越牠們的體型，需要大量營養來支持其龐大的能量需求。ROYAL CANIN® 健康營養系列為小型犬的健康需求精心而設。
- 體重控制
- 支持骨骼和關節
中型犬
11 至 25 公斤的中型犬
中型犬活力充沛，需要強壯的肌肉以支持如此大的運動量。 ROYAL CANIN® 健康營養系列中型犬配方特別針對牠們的體能需求而設計。
- 支持肌肉質量
- 提升自我防禦能力
大型犬
26 至 44 公斤的大型犬
大型犬種絕對是獨當一面的存在，但由於牠們的消化道相對於體型來說比較小，牠們比其他狗狗更容易有消化系統敏感的問題。ROYAL CANIN® 健康營養配方專為配合大型犬的獨特結構而設。
- H極易消化
- 支持骨骼和關節
巨型犬
超過 45 公斤的巨型犬
巨型犬是與眾不同的生物，巨大的身軀顯然是牠們的一大 .
特色，但同時也是牠們的弱點。ROYAL CANIN® 健康營養系列為擁有龐大身軀的犬種特別設計適合牠們的營養配方。
- 支持骨骼和關節
- 極易消化
你知道嗎？
如芝娃娃一般嬌小的迷你犬會更容易出現尿結晶和結石的問題。如果你的愛犬一直只吃乾糧，不如嘗試採用乾濕混餵法，將濕糧融入其飲食之中，使食物含有較高的水分，對維持其尿道健康很有幫助。
乾濕混餵對任何體型和年齡的狗狗都有益處
我們嶄新研發的濕糧配方旨在提升狗狗的飲食體驗。混合乾糧和濕糧不僅能讓狗狗獲得兩者的優點，更能維持均衡營養，同時令食物更香更吸引。
提供便利性
易於配合智力玩具或食物分發器來餵食。
有助維持口腔健康
乾糧與牙齒的磨擦可達至刷牙的效果。
保存時間較長
乾糧容易儲存，即使開封後也能保存更長時間。
提供水分
濕糧中的水分有助保持狗狗的水分吸收，維持泌尿系統健康。
減輕挑食問題
濕糧通常更能激發狗狗的食慾，提高對食物的接受程度。
控制體重
濕糧提供足夠營養同時減少熱量吸收，有助維持狗狗的健康體重。
對狗狗的終生承諾
50多年來，我們與繁殖者、獸醫和寵物專家緊密合作，透過專業知識和科學研究，研製出針對需求且精準的營養配方。每一款產品都是由我們超過500名的專家團隊研發，合共550多種經過科學證實能維持狗狗健康生活的配方。