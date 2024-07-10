Давайте поговорим о бенгальских кошках
Окрас, как у диких животных, и потрясающая расцветка бенгальской кошки выделяют эту породу кошек среди других. Уникальная розеточная, или крапчатая, шерсть — лишь одна из ее интригующих особенностей, наряду с уверенностью в себе, огромной любознательностью и безудержной энергией. Какими бы независимыми они ни казались, кошки бенгальской породы сильно привязываются к людям, поэтому много внимания вам обеспечено. Эта порода была выведена заводчиками в начале 60-х годов путем скрещивания домашней кошки с окрасом табби с дикой азиатской леопардовой кошкой, что объясняет интригующий двоякий характер бенгальских кошек, не говоря уже об их диком внешнем виде.
Официальное название: Бенгальская кошка
Другие названия: Леопардовая кошка
Происхождение: Соединенные Штаты Америки
Длина шерсти1 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с бенгальской кошкой
Все, что нужно знать о породе
Если какую-то кошку и может сгубить любопытство, так это бенгальскую. Эти кошки полны уверенности и желания исследовать обстановку в своем доме. С таким любознательным питомцем приключения не заставят себя ждать. Бенгальские кошки отличаются поразительным бесстрашием и не против быть в центре внимания.
Что самое лучшее в бенгальской кошке? Уникальный роскошный розеточный окрас. Бенгальская кошка — единственная порода, украшенная столь необычными отметинами такой же формы, как у их дальних родственников — леопардов, ягуаров и оцелотов. Еще одна разновидность этой породы — снежная бенгальская кошка, в уникальном окрасе которой преобладает белый цвет. Это словно миниатюрный снежный леопард! Такой уникальный мотив с белым или светло-коричневым узором образуется благодаря рецессивному гену колорпойнта.
Шерсть бенгальской породы также может быть крапчатой или пятнистой. Для них также характерна плотная «плюшевая» шерсть. Какую бы форму она ни принимала, это великолепное зрелище.
Если вам нужна кошка с безудержной энергией, эта порода — то, что вам нужно. Бенгальские кошки славятся тем, что ведут себя как котята даже в пожилом возрасте. Уникальное сочетание домашнего питомца и дикого обитателя джунглей проявляется и в характере этих кошек. Они необычайно подвижны и атлетичны, а также очень сильны и в то же время грациозны. К вожделенным бенгальским кошкам определенно применимы такие эпитеты, как «великолепные», «чудесные» и «поразительные».
Что удивительно, бенгальские кошки известны своей тягой к воде: иногда они заходят в душ к хозяевам или разглядывают воду, текущую из крана во время приготовления пищи, купания, чистки зубов или мытья рук.
Два факта о бенгальских кошках
1. С 1963 года
Бенгальская порода является одной из самых новых: она была выведена в 1963 году и приобрела экспериментальный статус от Международной ассоциации кошек в 1983 году. Статус полноценной породы она получила в 1991 году.
2. Научите их паре трюков
Не думайте, что только собаки могут учиться трюкам: эти умные кошки ничем не хуже. Бенгальскую кошку можно научить садиться, вставать, подавать лапу и даже исполнять более сложные трюки, например апортирование. У них так хорошо получается, что вскоре вы засомневаетесь, кто кого испытывает…
История породы
Название бенгальской кошки происходит от бенгальского тигра, поскольку ее шерсть имеет примерно такой же окрас, как у ее дальнего родственника. По правде говоря, эта домашняя порода происходит от диких животных. Бенгальские кошки появились в домах в 1963 году, когда эту породу вывела Джейн Милл, заводчица кошек из Аризоны. Этот кошачья энтузиастка скрестила азиатскую леопардовую кошку и черного домашнего кота. Получившаяся в итоге бенгальская кошка обладала характером домашней и атлетизмом камышовой кошки.
Затем Милл получила пометы от первой выведенной кошки. Затем бенгальская порода дорабатывалась в Калифорнийском университете в Дэвисе, где Милл помогла вывести восьмерых котят от абиссинской бурманской кошки и египетского мау.
Сейчас бенгальские кошки стали намного более домашними, но также считаются ценным приобретением. В кругах энтузиастов их называют «Роллс-Ройсом» от мира кошек.
Международная ассоциация кошек признала эту породу в 1983 году, но присвоила ей только экспериментальный статус. В 1991 году бенгальская порода получила статус полноценной, а в 1999 году Международная федерация кошек, авторитетная федерация кошачьих реестров, признала ее официальной породой.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики бенгальской кошки
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье бенгальской кошки: интересные факты о вашей кошке
Склонность карабкаться — берегите дорогие люстры
Поскольку для предков бенгальских кошек родным домом были джунгли, неудивительно, что они любят карабкаться как можно выше — часто на самую высокую точку в квартире. Рекомендуем спрятать семейные реликвии и дорогие светильники, а также следить за ценной мебелью. Атлетизм и бесстрашие — лишь некоторые из чудесных качеств бенгальских кошек. Самое поразительное — это их ловкие лапы, способные выполнять множество сложных действий. Известны случаи, когда бенгальские кошки сами включали и выключали свет!
Морские свинки всех стран, объединяйтесь!
Несмотря на то что из бенгальских кошек получаются отличные домашние питомцы, у них очень силен охотничий инстинкт. Учтите, что это лишь четвертое поколение данной породы, недалеко ушедшее от своих диких предков. Когда эта порода обрела известность (и популярность) в конце 1990-х годов, потенциальным владельцам приходилось получать лицензию или разрешение, чтобы завести бенгальскую кошку. Их склонность самостоятельно добывать пищу по-прежнему сохраняется. Держите кошку подальше от мелких домашних питомцев, таких как песчанки, мыши и морские свинки, чтобы не искушать судьбу. Учтите также, что своими ловкими лапами бенгальские кошки способны выполнять множество действий, в том числе поднимать крышки и подбирать предметы!
Тщательно подсчитывать калории не придется.
У бенгальских кошек не возникает проблем с лишним весом. Благодаря высокой активности, безудержному темпу жизни и огромной любознательности они сжигают калории быстрее, чем супермодели во время недели моды. Корм для бенгальских кошек должен быть высококачественным и содержать питательные вещества и минералы, необходимые для оптимального развития по мере взросления. Поскольку кошкам нужно питаться часто и понемногу, кормите их по несколько раз в день, тщательно отмеряя порции. Никогда не перекармливайте бенгальскую кошку, чтобы сохранить ее стройную фигуру.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты бенгальских кошек. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для бенгальских кошек должен поддерживаться необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать бенгальской кошке рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, она сможет самостоятельно регулировать потребление корма. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. У бенгальских котят потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование —
от рождения до 4 месяцев
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
От 4 до 12 недель
В этот период естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть не только богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Укрепление и гармонизация — от 4 до 12 месяцев
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся постоянные зубы, котенку необходимо есть достаточно большие крокеты, чтобы он научился жевать. До 12-месячного возраста иммунная система котят бенгальской породы постепенно развивается. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности достигают полной зрелости к двенадцатимесячному возрасту. После этого бенгальская кошка может употреблять корм для взрослых кошек.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы животного (как и для всех кошек), есть и другие основные цели в области питания взрослых бенгальских кошек:
поддержание оптимальной мышечной массы этих энергичных кошек за счет высококачественного белка и умеренного содержания жиров;
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной флоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков;
сохранение здоровья кожи и блеска их короткой шерсти благодаря добавлению целевых питательных веществ, таких как аминокислоты, витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6;
поддержание должной гигиены ротовой полости благодаря легко ухватываемой форме крокет и текстуре, способствующей разгрызанию.
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что приводит к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за бенгальской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Ловкость и сила бенгальских кошек очевидны, учитывая их происхождение. Этим прирожденным спортсменам нужно пространство для пробежек в помещении и на открытом воздухе, чтобы они могли следовать инстинктам, исследуя деревья и кусты на своих владениях. Не спускайте с них глаз на улице, чтобы они не сбежали и им не угрожали хищники, машины и похитители, которые опасны для любой кошки.
Уход за потрясающей шерстью бенгальской кошки принесет удовольствие каждому, кто заведет себе кошку этой энергичной породы. За этими кошками относительно легко ухаживать, потому что они совсем не возражают против этого. Достаточно расчесывать их раз в неделю, чтобы держать линьку под контролем. Купать бенгальских кошек тоже нужно нечасто, чтобы сохранить здоровье их шерсти, не требующей особого ухода. Подстригайте их когти раз в месяц.
Бенгальские кошки хорошо обучаются трюкам и лучше поддаются дрессировке, чем кошки многих других пород. Они очень преданны своим хозяевам и хорошо чувствуют себя в компании. Кошки этой породы очень бдительны, и даже известны случаи, когда они открывали двери и шкафы своими ловкими лапами!
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Всё о бенгальских кошках
Несмотря на родство с азиатской леопардовой кошкой, кошки бенгальской породы уже хорошо приручены. Они в равной степени спортсмены и домашние питомцы, которые хорошо ладят с детьми, что важно для растущих семей. По характеру бенгальские кошки напоминают собак: они любят выполнять задания и обучаться трюкам!
Совсем нет. Свирепость — это не для них. Кошки данной породы очень дружелюбны и всегда готовы поиграть или просто подремать рядом с хозяином. Бенгальские кошки также известны своим умением ладить с детьми. На заметку: у бенгальских кошек очень сильны охотничьи инстинкты, поэтому если у вас есть хомячок, лучше держать его подальше.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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