Все, что нужно знать о породе



Как говорится, «кошкой никто не владеет». Но если бы кто-то и владел, то она, вероятно, была бы сиамской.

Это действительно одна из самых дружелюбных пород, эти кошки обожают общение с людьми и часто сильно привязываются к одному человеку. Им просто необходимы внимание и взаимосвязь. По правде говоря, характер сиамской кошки в некотором смысле больше похож на характер собаки.

Всегда считалось, что сиамская порода, когда-то известная как королевская кошка Сиама, родом с Таиланда, хотя точное ее происхождение окутано тайной. Однако известно то, что их завезли на Запад в конце XIX века. Их появление восприняли неоднозначно — таких кошек никогда еще не видели, но вскоре они стали популярными домашними животными.

Недаром их называли «королевскими» кошками Сиама. Эти грациозные животные с длинным гибким телом и вытянутой шеей вполне органично смотрелись бы и на гробнице фараона. У них стройные лапы и элегантная головка с изумительными миндалевидными глазами ярко-голубого цвета.

Короткая гладкая шерсть подчеркивает контуры гибкого мускулистого тела и не доставляет проблем в уходе. Встречается несколько разновидностей окраса сиамских кошек: от табби и черепахового до дымчатого, серебристого и рыжеватого.

Сиамские кошки очень умны и обладают яркой индивидуальностью. Их живо интересует все, что делает владелец, за которым они могут буквально следовать тенью. Кроме того, они невероятно общительны, и у каждой из них свой уникальный способ наладить контакт, а издаваемые ими звуки очень отличаются от других кошек.

Сиамские кошки — распространенный в поп-культуре образ, к которому часто обращаются художники и писатели. Кроме того, они нередко появляются на экранах. Например, сиамские кошки — персонажи таких фильмов Уолта Диснея, как «Леди и Бродяга» (1955), «Невероятное путешествие» (1963), «Этот ужасный кот» (1965) и «Коты-аристократы» (1970). А недавно даже появился популярный покемон, напоминающий сиамскую кошку.