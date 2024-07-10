Поговорим о сиамской кошке
Сиамская кошка со своей гламурной, дерзкой внешностью и почти царственной осанкой часто считается одной из самых типичных и красивых пород. И все же по своему характеру сиамская кошка больше напоминает собаку. Ласковые, общительные и игривые, они сильно привязываются к своим владельцам и любят быть с детьми и другими домашними животными. У них также есть свои любимые игрушки, и их никогда не утомляют игры — даже апортирование!
Официальное название: Сиамская кошка
Другие названия: Королевская кошка Сиама
Происхождение: Таиланд
Длина шерсти2 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|29 - 31 cm
|27 - 31 cm
|Вес
|Вес
|4 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с сиамской кошкой
Все, что нужно знать о породе
Как говорится, «кошкой никто не владеет». Но если бы кто-то и владел, то она, вероятно, была бы сиамской.
Это действительно одна из самых дружелюбных пород, эти кошки обожают общение с людьми и часто сильно привязываются к одному человеку. Им просто необходимы внимание и взаимосвязь. По правде говоря, характер сиамской кошки в некотором смысле больше похож на характер собаки.
Всегда считалось, что сиамская порода, когда-то известная как королевская кошка Сиама, родом с Таиланда, хотя точное ее происхождение окутано тайной. Однако известно то, что их завезли на Запад в конце XIX века. Их появление восприняли неоднозначно — таких кошек никогда еще не видели, но вскоре они стали популярными домашними животными.
Недаром их называли «королевскими» кошками Сиама. Эти грациозные животные с длинным гибким телом и вытянутой шеей вполне органично смотрелись бы и на гробнице фараона. У них стройные лапы и элегантная головка с изумительными миндалевидными глазами ярко-голубого цвета.
Короткая гладкая шерсть подчеркивает контуры гибкого мускулистого тела и не доставляет проблем в уходе. Встречается несколько разновидностей окраса сиамских кошек: от табби и черепахового до дымчатого, серебристого и рыжеватого.
Сиамские кошки очень умны и обладают яркой индивидуальностью. Их живо интересует все, что делает владелец, за которым они могут буквально следовать тенью. Кроме того, они невероятно общительны, и у каждой из них свой уникальный способ наладить контакт, а издаваемые ими звуки очень отличаются от других кошек.
Сиамские кошки — распространенный в поп-культуре образ, к которому часто обращаются художники и писатели. Кроме того, они нередко появляются на экранах. Например, сиамские кошки — персонажи таких фильмов Уолта Диснея, как «Леди и Бродяга» (1955), «Невероятное путешествие» (1963), «Этот ужасный кот» (1965) и «Коты-аристократы» (1970). А недавно даже появился популярный покемон, напоминающий сиамскую кошку.
Два факта о сиамских кошках
1. Идеальная симметрия
У сиамских кошек элегантные угловатые тела, и часто кажется, что они с иного мира. Но знаете ли вы, что если измерить расстояние от кончика носа до каждого кончика уха, их мордочки образуют равносторонний треугольник?
2. Двое — это компания
Учитывая их общительный характер, сиамские кошки плохо себя чувствуют в одиночестве. Поэтому владельцам, которым бывает нужно отсутствовать в течение дня, обычно рекомендуется иметь вторую сиамскую кошку. Так они смогут составить друг другу компанию.
История породы
Первые известные упоминания о сиамских кошках встречаются в сборнике древних манускриптов из существовавшего несколько веков назад Королевства Аюттхая в Сиаме (территория современного Таиланда). Эти документы, носящие название «Трактат о кошках», датируются самое раннее XIV веком.
Но в странах Запада об этой породе узнали только в 1800-х годах. Изначально реакция на «Королевских кошек Сиама» — а именно под таким названием они стали известны на Западе — была неоднозначной, поскольку ранее ничего подобного здесь не видели. В 1871 году, когда три кошки были представлены публике на выставке Crystal Palace Show в Лондоне, их встретили довольно холодно.
Однако вскоре сиамская порода приобрела популярность, и заводить подобных кошек стало модным. Первый стандарт породы был установлен в Соединенном Королевстве в 1892 году, и вскоре эти кошки стали пользоваться спросом по обе стороны Атлантики.
Сегодня на самом деле существует два типа сиамских кошек. Это вызвано тем, что в результате селекционного разведения были выведены две разновидности породы: современная «выставочная», отличающаяся более удлиненным и стройным телом и головой другой формы, и «традиционная» сиамская.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики сиамской кошки
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Окрас
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о сиамских кошках
Сиамские кошки не отличаются прекрасным ночным зрением
Хотя, возможно, среди всех представителей кошачьих у них одни из самых удивительных глаз пронзительного синего цвета, из-за особенностей физиологического строения они не могут усиливать слабые световые сигналы. Ранее у многих сиамских кошек наблюдалось косоглазие, что помогало компенсировать проблему, но эта черта воспринималась как недостаток. В результате он был в значительной степени устранен путем селекции. Об этом стоит помнить, так как плохое зрение в темное время суток увеличивает риск того, что ваша сиамская кошка может пострадать, например, не заметив автомобиль. С другой стороны, в отличие от иных голубоглазых животных, слух у сиамских кошек не страдает.
Еще одной распространенной проблемой у сиамских кошек являются болезни зубов
К ним относится такое заболевание, как гингивит — воспаление десен, которое может вызвать парадонтит. Сиамские кошки также страдают предрасположенностью к болезни, которую ученые обозначают аббревиатурой «FORL» (одонтокластическое резорбтивное поражение зубов у кошек). Иными словами, это прогрессирующее исчезновение зуба на уровне шейки. У некоторых кошек признаки заболевания не проявляются, у других наблюдается обильное выделение слюны или возникают затруднения при жевании. Чтобы подтвердить диагноз, назначают внутриротовую рентгенограмму. В любом случае, рекомендуется проводить регулярный осмотр полости рта вашей сиамской кошки. Кроме того, необходимо чистить ей зубы ежедневно, либо так часто, как получается.
Представители этой породы также могут быть склонны к определенным заболеваниям
У сиамских кошек отмечается повышенный риск развития состояния, называемого «холангиогепатический синдром». Это воспаление желчных протоков, зачастую вызываемое бактериальной инфекцией самого органа либо соседних с ним. Анатомически этот проток соединяется с тремя органами желудочно-кишечного тракта (поджелудочной железой, печенью и тонким кишечником), поэтому, если что-то пойдет не так, воспаление может затронуть их все. Сиамские кошки также предрасположены к заболеванию, называемому «амилоидозом». Это отложение нерастворимого «фибриллярного» белка в различных органах и тканях, нарушающее их нормальную работу. В основном болезнь поражает почки и печень животного. Поэтому, если вам кажется, что ваша сиамская кошка выглядит нездоровой, лучше сразу обратиться к ветеринарному врачу.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых сиамцев:
поддержание стройного, мускулистого тела за счет повышенного уровня высококачественного белка, умеренного содержания жира и добавления L-карнитина, который способствует здоровому жировому обмену;
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры благодаря содержанию легкоусвояемых белков и пребиотиков;
поддержание здоровья кожи и блеска плотно прилегающей шелковистой шерсти, усиление барьерной функции кожи благодаря содержанию аминокислот, витаминов и жирных кислот омега-3 и омега-6;
поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул, адаптированной к длинной узкой морде сиамских кошек, и текстуре, стимулирующей разгрызание, что также помогает снизить скорость потребления корма.
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Рост
Период роста — важный этап в жизни животного. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. В период роста котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Уход за сиамской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Будучи весьма энергичными, сиамские кошки довольно решительно взбираются на любую высоту. Таким образом, им не помешает качественный, устойчивый игровой комплекс для кошек, чтобы им было чем заняться. Это также поможет вам спасти свои шторы (если они у вас, конечно же, есть) от когтей любимцев. Еще одной характерной особенностью сиамских кошек является их любовь к играм. Это еще один отличный способ поддерживать их активность, как физическую, так и умственную. Разнообразные игрушки для кошек займут их на какое-то время, и даже игра в апорт покажется увлекательной. Еще один вариант обеспечить достаточный уровень активности своему питомцу — завести еще одну сиамскую кошку (скучно точно не будет), и они смогут весело поиграть в догонялки.
Еще одна замечательная особенность сиамской породы заключается в том, что ее представители не нуждаются в сложном уходе и груминге. Все, что от вас требуется, — быстро прочесать шерсть расческой, чтобы удалить мертвые волоски. Сиамские кошки практически не линяют по сравнению с некоторыми другими породами. К тому же они чистоплотны, поэтому их не нужно часто купать, хотя специалисты рекомендуют проходить процедуру профессионального груминга дважды в год. Кроме того, не забывайте проверять уши питомца на наличие признаков инфекции и по возможности ежедневно чистить ему зубы или, по крайней мере, делать это два либо три раза в неделю.
Сиамские кошки очень умны, поэтому представители этой породы невероятно быстро обучаются и легко приспособятся к жизни в вашем доме. Тем не менее вам нужно будет уделять общению с ними определенное время, поскольку эти кошки очень нуждаются во внимании и формируют прочные связи со своими хозяевами. Коротко говоря, эта порода отлично подойдет в качестве животного-компаньона, особенно с учетом того, что сиамские кошки очень любят играть. Если вам часто приходится отсутствовать, рекомендуется приобрести пару кошек, так как представители этой породы плохо переносят одиночество. В этом случае, кошки смогут составить друг другу компанию, и, надо надеяться, это поможет избежать каких-либо неприятностей. Но в целом, поведенческие проблемы у сиамских кошек встречаются весьма редко
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Все о сиамских кошках
Да, конечно — это одна из особенностей поведения сиамских кошек. По сути, они становятся отличными компаньонами во всех отношениях. Однако из-за своего уровня активности и интеллекта сиамские кошки, оставленные без присмотра, могут иногда проказничать. Поэтому этой породе лучше всего подойдет владелец, который хочет проводить со своей кошкой время.
Сиамская кошка — одна из самых долгоживущих пород, в среднем они живут от 12 до 15 лет. Однако некоторые могут дожить до 20 лет, и даже больше. В общем, продолжительность жизни сиамской кошки довольно высокая.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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