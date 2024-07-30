Все, что нужно знать о породе



Не все кошки одинаковы. Сфинкс — самая необычная из кошек: у нее нет настоящей шерсти! С другой стороны, это самая типичная из нетипичных кошачьих. Они обладают не просто хорошим, а прекрасным характером. Их миндалевидные глаза на голове, увенчанной высокими ушами, светятся участием. По-другому и не скажешь: это классная кошка.

Может показаться, что эта порода родом из древнего мира, но на самом деле она появилась в холодном климате Канады: В 1966 году у беспородной кошки родился первый канадский сфинкс. Это был всего-навсего результат генетической мутации. Кроме того, эту породу называли канадской бесшерстной кошкой.

У канадских сфинксов просто божественный темперамент. Они всегда готовы пообниматься или поваляться у вас на коленях. Это точно «кошка-липучка», живая и ласковая. Кошки этой породы обожают, когда их держат на руках. Они по-настоящему жаждут внимания и, когда не получают его, начинают настойчиво требовать, чтобы их заметили. Кошки этой породы не очень разговорчивы, но общительны, потому что всегда хотят быть частью команды.

Теперь о шубке... Или о мехе? Канадский сфинкс покрыт мягким тонким пухом, у которого не так много аналогов в животном мире. Представьте себе замшу. Иногда кошки этой породы могут быть полностью бесшерстными, то есть у них может не быть ничего на коже. Для защиты кожи необходимо применять одобренный ветеринарами увлажняющий крем или масло без запаха. Соответственно, необходимо еженедельно купать животное с увлажняющим или детским шампунем, чтобы масло не загрязняло предметы интерьера. Кожа образует естественные складки на теле канадского сфинкса.

И — как будто всего этого недостаточно — шерсть канадских сфинксов может иметь самые разные шикарные цветовые сочетания, начиная с голубого или черно-черепахового с белым и заканчивая рыжим с белым.

И разве они не выглядят чрезвычайно умными? Это потому, что они такие и есть. Их мудрый взгляд придает им некое кошачье превосходство, как будто они обладают всеми знаниями мира. Мы никогда это не узнаем. И это прекрасно.