Все, что нужно знать о породе



Умная, активная и преданная немецкая овчарка олицетворяет лучшие черты собак. Привязанная к владельцу и всем членам семьи, она будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.

У этих животных высокий уровень активности. Отчасти это связано с тем, что они воспринимают любую активность с энтузиазмом. Этим питомцам подойдет и ходьба, и бег. Они также прекрасно показывают себя в соревнованиях по аджилити и станут отличными компаньонами в походе.

Пожалуй, наиболее ярка черта характера немецкой овчарки — это интеллект. Она известна своим умом, способностью разобраться в любом деле, а также верностью, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.

Благодаря высокому интеллекту ее также можно часто увидеть в рядах собак-помощников для людей с ограниченными возможностями, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.

Усилия, затраченные на дрессировку этого питомца, непременно окупятся. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее она также отлично зарекомендовала себя в качестве компаньона. Она очень привязана к своему владельцу, поэтому ее обучение, как правило, составляет несложную задачу. Главное — быть последовательным.

Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими собаке царственный вид.