Поговорим о немецких овчарках
Эту породу можно назвать мегапопулярной Она чрезвычайно знаменита и является одной из самых востребованных пород, которую ценят за высокий интеллект и непоколебимую преданность. Это замечательный домашний питомец, который обладает послушным нравом, поэтому его легко дрессировать, и ему очень нравится тренироваться. Дополнительный бонус: эти яркие глаза потрясающих оттенков.
Официальное название: немецкая овчарка
Другие названия: немецкая, пастушья, эльзасская
Страна происхождения: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Активность линьки5 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода4 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|Вес
|Вес
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|Взрослый возраст
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Умная, активная и преданная немецкая овчарка олицетворяет лучшие черты собак. Привязанная к владельцу и всем членам семьи, она будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.
У этих животных высокий уровень активности. Отчасти это связано с тем, что они воспринимают любую активность с энтузиазмом. Этим питомцам подойдет и ходьба, и бег. Они также прекрасно показывают себя в соревнованиях по аджилити и станут отличными компаньонами в походе.
Пожалуй, наиболее ярка черта характера немецкой овчарки — это интеллект. Она известна своим умом, способностью разобраться в любом деле, а также верностью, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.
Благодаря высокому интеллекту ее также можно часто увидеть в рядах собак-помощников для людей с ограниченными возможностями, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.
Усилия, затраченные на дрессировку этого питомца, непременно окупятся. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее она также отлично зарекомендовала себя в качестве компаньона. Она очень привязана к своему владельцу, поэтому ее обучение, как правило, составляет несложную задачу. Главное — быть последовательным.
Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими собаке царственный вид.
Два факта о породе
1. Невероятное обоняние
У представителей этой породы одни из самых выдающихся обонятельных способностей. Из-за этой особенности она традиционно используется в поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения бомб и наркотиков в полиции и в армии.
2. Кстати о носах…
Будучи пастушьей собакой, немецкая овчарка известна тем, что способна догонять и окружать не только других животных, но и людей. Она будет толкать вас своим носом, когда захочет выйти, прогуляться или когда пора обедать. Эта очаровательная и безобидная особенность может пригодиться, когда нужно позаботиться о маленьких детях, так как этот питомец также склонен быть защитником.
История породы
Уравновешенная и невероятно преданная немецкая овчарка — результат тщательного разведения, проведенного капитаном Максом Фридрихом Эмилем фон Штефаницем в Германии, которым он занялся в 1899 году. Фон Штефаниц хотел создать превосходную пастушью породу, в частности, для выпаса овец, поэтому взял овчарок из южной и центральной Германии. Его целью была атлетичная собака с высоким интеллектом. Так появилась пастушья собака.
Затем фон Штефаниц основал клуб немецких овчарок во Франкфурте в 1899 году. В последующие годы представители породы проявили невероятную послушность, и их все чаще использовали для обеспечения безопасности, особенно военные и полиция, — эти службы до сих пор широко используют их в своей работе. Эти собаки стали вызывать интерес и у широкой публики. Они приобрели огромную популярность в начале двадцатого века в США благодаря собакам-кинозвездам Рин-Тин-Тину и Стронгхарту. Порода очень популярна во всем мире — в течение последних десяти лет входит в десятку лучших пород США по данным Американского клуба собаководства и обычно занимает второе место после лабрадор-ретривера.
От головы до кончика хвоста
Немецкая овчарка: описание
1.Уши
2.Голова
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Порода с сильным характером и чувствительным желудком
Что касается здоровья, эти питомцы могут периодически страдать от расстройства желудочно-кишечного тракта и диареи — в ряде случаев это неопасные для жизни, но неприятные симптомы. Обращайте внимание на реакцию питомца на корм, а также на качество стула — помимо других расстройств, симптомы могут указывать на гастроэнтерит, недостаточность поджелудочной железы, вздутие живота или ВЗК . Также может возникнуть аллергический дерматит или раздражение кожи. Корм с адаптированно высоким содержанием энергии будет поддерживать вашего любимца в тонусе. Рекомендуется проводить регулярные профилактические осмотры у ветеринарного врача. Специалист может выявить различные отклонения на ранней стадии и предложить самое эффективное лечение.
Все дело в бедрах!
Собаки этой породы предрасположены к дисплазии тазобедренного сустава. Это аномалия развития шаровидного сустава, при которой бедренная и тазовая кость расположены в не совсем правильном положении по отношению друг к другу. В результате может развиться артрит. Для собак, особенно крупных пород, важно гармоничное развитие и скорость роста костей и мышц. Дисплазия нередко развивается вследствие более быстрого роста мышц, которые создают нагрузку на менее развитые кости и суставы. Это может вызывать артрит, а затем дисплазию. Регулярные ветеринарные осмотры помогут выявить любые отклонения. Также врач расскажет, чем кормить немецкую овчарку.
Запасы энергии
Предупрежден — значит вооружен: немецкая овчарка — чрезвычайно энергичная порода. Идея о том, чтобы завести эту грациозную собаку в своем доме, очень заманчива, но эта порода подходит не всем. Эти животные хорошо переносят ежедневные интенсивные физические нагрузки — они с удовольствием будут сопровождать вас на длинных многочасовых пробежках.
Подобно другим породам, немецкая овчарка может страдать от проблем со здоровьем, когда некоторые ее анатомические особенности экстремально выражены, например чрезмерно скошенный круп. Эта особенность возникла в результате выставочного разведения. Заводчики полагали, что элегантная линия спины и укороченные лапы делают походку более бодрой, когда животное перемещается по выставочному рингу. Советуем приобретать животных у ответственных заводчиков и при необходимости консультироваться с ветеринарным врачом.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собакам, содержащимся на улице, зимой нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: она еще не сформировалась окончательно, поэтому важно обеспечить питомца легкоусвояемыми белками, которые смогут эффективно использоваться организмом. Маннаноолигосахариды и пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать крокету с соответствующим размером, формой и текстурой. Эта фаза роста также отличается умеренными потребностями в энергии. У щенков немецкой овчарки период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета, в том числе деформациям костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Это означает, что щенок, который ест слишком много (потребляет лишнюю энергию), набирает лишний вес и чересчур быстро растет. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Для всех щенков содержание кальция в корме необходимо увеличить, однако щенки крупных пород очень чувствительны к чрезмерному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм, абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Повышение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и снижение процессов брожения в том числе за счет пищевой клетчатки. Это позволяет поддерживать баланс кишечной микрофлоры и здоровое пищеварение.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, EPA и DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В, которые укрепляют барьерную функцию кожи.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря глюкозамину, хондроитину и антиоксидантам.
После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус питомца, а ряд питательных веществ, например хондроитин, глюкозамин, коллаген, жирные кислоты EPA и DHA — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как масло огуречника и рыбий жир, для поддержания качества шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению, написанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное набор веса.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Немецких овчарок невозможно представить без физических нагрузок. Им ежедневно требуется высокая активность, поскольку это атлетичные и высокофункциональные животные. Они прекрасно бегают в одиночку или с людьми и могут преодолевать большие расстояния. Эта порода часто участвует в соревнованиях по пастушьей службе, каникроссу или аджилити и прекрасно зарекомендовала себя в них, не говоря уже о соревнованиях для служебных собак и всевозможных выставках.
У них двухслойная шерсть — довольно толстые грубые внешние волоски и мягкий подшерсток. Лучше всего расчесывать шерсть два раза в неделю. Несмотря на высокую спортивность, этим питомцам не нужно слишком часто купаться. Как правило, длинношерстные животные линяют менее активно, если их регулярно расчесывать. Линька происходит два раза в год. Благодаря ей освобождается место для новой шерсти. Стричь когти следует каждый месяц, однако у животных, которые часто ходят по асфальту, когти отчасти стираются, поэтому подстригать их, возможно, потребуется реже.
Немецкие овчарки прекрасно поддаются дрессировке и отлично реагируют на команды. Эти собаки очень хотят угодить владельцу, и можно без преувеличения сказать, что они невероятно умны, — это отличная комбинация, если стоит задача превратить их в превосходного компаньона. Рекомендуется начинать дрессировку с раннего детства, ведь даже маленькие щенки нуждаются в активности и интеллектуальных играх. Они очень привязаны к людям.
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Все о немецкой овчарке
После дрессировки эти собаки становятся отличными домашними питомцами, поскольку они невероятно преданны и привязаны к людям. Они хорошо реагируют на команды и с удовольствием выполняют порученную работу. Они готовы в любое время отправиться на прогулку или пробежку. И как правило, они очень дружелюбны и заботливы по отношению к детям Кроме того, они послушны благодаря своему высокому интеллекту.
Практически нет. Немецкая овчарка — порода, отличающаяся приветливостью. Ее представители отлично откликаются на любые команды. Эти активные питомцы всегда хотят что-то делать, поэтому если вы найдете, чем их занять, они точно не заскучают. Чтобы поддерживать их активность, владельцу, возможно, потребуется приложить серьезные усилия, но они обязательно окупятся. Любые проблемы со здоровьем у вашего питомца можно решить при надлежащем уходе.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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