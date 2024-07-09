Поговорим о немецких догах
Немецкие доги (название на английском — Great Dane, что означает «большой датчанин»), скорее всего, не датчане, но они, безусловно, огромные. Самые крупные представители этой породы могут достигать веса около 80 кг, а высоты в холке около 90 см, поэтому их иногда называют Аполлонами среди собак в честь древнего бога солнца. Хотя это одна из самых крупных пород собак, при обеспечении достаточного жизненного пространства и надлежащего обучения они могут стать прекрасными семейными собаками: они найдут уголок не только в вашем доме, но и в вашем сердце.
Официальное название: Немецкий дог
Страна происхождения: Германия
Склонность к слюнотечению4 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|76 - 81 cm
|71 - 76 cm
|Вес
|Вес
|63 - 77 kg
|50 - 63 kg
|Взрослый возраст
|От 8 месяцев до 2 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 2 до 5 лет
|Старше 10 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
В этом огромном теле скрывается дружелюбный и ласковый характер.
У этих животных сохранились рост и сила, необходимые для их первоначального назначения — охоты на диких кабанов, но с течением времени агрессивность из них вывелась, уступив место мягкости. Это красивые гончие, обладающие величественной манерой поведения, внимательным выражением глаз и густой блестящей шерстью. Окрасы немецкого дога делят на три группы: палевый и тигровый, черный и мраморный, голубой.
После курса дрессировки, которая, как правило, не вызывает особенных сложностей, эти собаки хорошо ладят с детьми и могут стать прекрасными семейными питомцами с той оговоркой, что они требуют больше пространства, чем собаки меньших пород. Если вы не располагаете большим пространством или коллекционируете ценные фарфоровые украшения, возможно, вам нужно хорошенько подумать — один только взмах крепкого хвоста этого дога может опрокинуть все со стола.
Немецким догам требуется приличный объем физической нагрузки, однако, несмотря на свои размеры, это не самая энергичная порода. Выросшим догам нравится гулять, бегать и возиться в замкнутом пространстве (к счастью, они не умеют прыгать, поэтому нет нужды в слишком высоком заборе). Следует иметь в виду, что из-за огромных размеров средняя продолжительность жизни немецкого дога короткая.
Единственный недостаток немецкого дога в качестве домашнего питомца — это слюнотечение. Немецкие доги пускают слюни в значительном количестве. Но эти дружелюбные, выдающиеся собаки с лихвой искупают этот недостаток удовольствием, которое они приносят своим владельцам.
Два факта о породе
1. Скуби-Дуби-Ду-у-у, где ты?
Считается, что за основу симпатичного, но трусливого персонажа-собаки Скуби-Ду был взят немецкий дог. Этой породе принес славу еще один персонаж в виде Мармадюка, суперзвезды комиксов, появившихся в 1950-х годах, а также фильма 2010 года.
2. Дог не датский, а немецкий
На английском языке порода имеет название Great Dane — «большой датчанин», но на самом деле он вовсе не датский. Порода происходит из Германии, когда в 1878 году в Берлине собрался комитет из судей и заводчиков, чтобы нескольких похожих видов собак, известных под разными названиями, объединить под одним — Deutsche Dogge. На английский это буквально переводится как «German Dog» (немецкая собака). А в русском языке эта порода стала известна как «немецкий дог». Что вполне логично.
История породы
Поскольку у немецкого дога давняя история происхождения, проследить его истоки очень сложно. Изображения, найденные в египетских гробницах, наталкивают на мысль, что эти собаки могли существовать уже несколько тысяч лет назад. Считается, что породы, похожие на мастифов и грейхаундов, а также вымершая немецкая охотничья собака булленбейсер вошли в родословную немецких догов.
Не вызывает сомнений, что предшественников современной породы в средневековой Германии использовали для охоты на кабанов, а также в качестве сторожевых собак. Когда эти собаки впервые появились в Великобритании, они были известны как немецкие борзые.
В XIX веке несколько похожих разновидностей были объединены под новым названием «немецкий дог». Неясно, каким образом эта порода получила на английском языке название «Great Dane» (большой датчанин). Возможно, оно возникло в результате перевода с французского «Le Grand Danois».
От головы до кончика хвоста
Немецкий дог: особенности
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем немецком доге
Остерегайтесь вздутия живота
Острое расширение, или заворот, желудка, иногда называемое вздутием живота, встречается у многих крупных пород, а для немецких догов является самой распространенной проблемой. Владельцам необходимо знать признаки, на которые следует обращать внимание: увеличенный живот, беспокойство, позывы на рвоту, слюноотделение, скулеж, апатия. В случае проявления таких симптомов следует немедленно обращаться за помощью к ветеринарному врачу. Некоторые владельцы решаются на проведение гастропексии — хирургической операции, которая по крайней мере частично может защитить их собаку. Смысл процедуры заключается в том, чтобы зафиксировать все подвижные части желудка для предотвращения его заворота. Однако такая операция не может предотвратить вздутие. Это хорошее начало.
Проблемы с тазобедренными суставами
Подобно многим другим крупным породам, эти питомцы склонны к заболеваниям костей и суставов. В частности, у них может наблюдаться деформация передних конечностей в период роста. Эти аномалии развития могут привести к ограничению подвижности и болевым ощущениям. Чтобы избежать подобных заболеваний, важно кормить питомца подходящим рационом с раннего возраста, а также следить, чтобы он не получал избыточное количество кальция.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма нужно учитывать множество факторов: образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Поскольку у очень крупных пород высок риск возникновения острого расширения и заворота желудка из-за избыточного накопления газа, обычно вызванного перекармливанием, рекомендуется разделить суточную норму щенка на три приема и постараться сохранить этот распорядок и во взрослом возрасте. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собакам, содержащимся на улице, зимой нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. В период роста иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион, богатый высокоусвояемыми белками для формирования костей, тканей и органов. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают баланс микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула и способствует здоровому пищеварению.
У щенков немецкого дога период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии опорно-двигательного аппарата, в том числе деформации костей и поражению суставов.
Первый этап роста (до 8 месяцев) в основном связан с развитием костей и суставов, мышечная ткань развивается в меньшей степени. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес, что усилит нагрузку на несформированный костяк. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса. Баланс энергии и минералов (кальция и фосфора) на первом этапе роста будет способствовать минерализации костей для их укрепления и здорового развития суставов. Крупным щенкам требуется четко выверенный баланс кальция. Следует помнить, что они наиболее чувствительны к его избыточному потреблению. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а иногда такие добавки могут быть даже опасны.
Подобно многим крупным породам, немецкие доги склонны к нарушениям пищеварения, а их значительный вес может создавать повышенную нагрузку на суставы. на протяжении всей жизни. Рацион должен включать высококачественный белок и сбалансированное количество клетчатки для оптимальной усвояемости, а также глюкозамин, хондроитин и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье костей и суставов. Формула, обогащенная жирными кислотами омега-3, такими как EPA/DHA, помогает поддерживать здоровье кожи, а адаптированное содержание таурина способствует нормальной работе сердца.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого промышленного корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
У животного всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
7/7
Немецкий дог: характеристика породы
Очень хорошими. Дрессированные должным образом эти животные непременно порадуют всех членов семьи: они общительны, стремятся угодить и хорошо ладят с детьми (конечно же, под присмотром). Их огромные размеры явно не для слабонервных: прежде всего, для них понадобится много пространства. А поскольку они такие огромные, хотя и добродушные, это не самый практичный выбор для семей с очень маленькими детьми.
Известно, что они не отличаются агрессией, хотя крупные размеры немецкого дога по понятным причинам заставляют некоторых людей нервничать. Это веский аргумент в пользу надлежащего обучения и социализации. Эти животные не склонны лаять, но их мощные голосовые связки соответствуют внушительному внешнему виду. Когда им захочется высказать свое мнение, вы обязательно это услышите.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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