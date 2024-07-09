Все, что нужно знать о породе



В этом огромном теле скрывается дружелюбный и ласковый характер.

У этих животных сохранились рост и сила, необходимые для их первоначального назначения — охоты на диких кабанов, но с течением времени агрессивность из них вывелась, уступив место мягкости. Это красивые гончие, обладающие величественной манерой поведения, внимательным выражением глаз и густой блестящей шерстью. Окрасы немецкого дога делят на три группы: палевый и тигровый, черный и мраморный, голубой.

После курса дрессировки, которая, как правило, не вызывает особенных сложностей, эти собаки хорошо ладят с детьми и могут стать прекрасными семейными питомцами с той оговоркой, что они требуют больше пространства, чем собаки меньших пород. Если вы не располагаете большим пространством или коллекционируете ценные фарфоровые украшения, возможно, вам нужно хорошенько подумать — один только взмах крепкого хвоста этого дога может опрокинуть все со стола.

Немецким догам требуется приличный объем физической нагрузки, однако, несмотря на свои размеры, это не самая энергичная порода. Выросшим догам нравится гулять, бегать и возиться в замкнутом пространстве (к счастью, они не умеют прыгать, поэтому нет нужды в слишком высоком заборе). Следует иметь в виду, что из-за огромных размеров средняя продолжительность жизни немецкого дога короткая.

Единственный недостаток немецкого дога в качестве домашнего питомца — это слюнотечение. Немецкие доги пускают слюни в значительном количестве. Но эти дружелюбные, выдающиеся собаки с лихвой искупают этот недостаток удовольствием, которое они приносят своим владельцам.