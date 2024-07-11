Все, что нужно знать о породе



Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, гривой шелковистых волос и милым бантиком. Может показаться, что эти питомцы не выходят из салонов красоты, однако это выносливые, жизнерадостные и умные маленькие собаки. В силу своего охотничьего прошлого они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством.

Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на эту надменную позицию, их корни действительно из рабочего класса), йоркширские терьеры изначально занимались защитой шахт и текстильных фабрик от паразитов. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.

Конечно, с их царственной осанкой создается впечатление, что йоркширский терьер всегда был предназначен для больших свершений. Но на самом деле это дружелюбные, игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.

Помимо других характеристик йоркширского терьера, он любит внимание и любит оставаться рядом со своими владельцами. Эти питомцы могут оберегать своего владельца, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят полаять. По этой причине, а также из-за небольшого размера, они лучше подходят семьям с детьми старшего возраста.

Кроме того, йорки известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим животным делают разные модные «прически», дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт: длинная струящаяся шерсть этих животных исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. За ним действительно требуется некоторый уход, чтобы он оставался блестящим, но, с другой стороны, йорки — это порода, которая на самом деле не линяет, поэтому пылесосить диван не требуется.

Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактному йорку будет комфортно в жилье любых размеров. Это отличные компаньоны для тех, кто живет один. Кроме того, они относятся к одной из самых долгоживущих пород, часто доживая до «солидного» возраста. Неудивительно, что йоркширский терьер — одна из самых популярных пород игрушечных собак во всем мире.