Давайте поговорим о йоркширских терьерах.
Миниатюрные, но отважные — свои скромные размеры эти собаки с лихвой компенсируют характером. Йоркширские терьеры, известные своим дерзким, но дружелюбным темпераментом, обладают индивидуальностью, составляют отличную компанию и образуют тесную привязанность к своим человеческим семьям. Они обладают всеми чертами настоящего терьера, поэтому из них получаются хорошие сторожевые собаки. Благодаря этой особенности, а также их великолепной длинной шелковистой шерсти их часто по праву называют «миниатюрными львами».
Официальное имя: Йоркширский терьер
Другие имена: Йорк
Происхождение: Великобритания
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|Вес
|Вес
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|от 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|от 8 до 12 лет
|от 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|от рождения до 2 мес.
Познакомьтесь с йоркширскими терьерами
Все, что нужно знать о породе
Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, гривой шелковистых волос и милым бантиком. Может показаться, что эти питомцы не выходят из салонов красоты, однако это выносливые, жизнерадостные и умные маленькие собаки. В силу своего охотничьего прошлого они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством.
Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на эту надменную позицию, их корни действительно из рабочего класса), йоркширские терьеры изначально занимались защитой шахт и текстильных фабрик от паразитов. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.
Конечно, с их царственной осанкой создается впечатление, что йоркширский терьер всегда был предназначен для больших свершений. Но на самом деле это дружелюбные, игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.
Помимо других характеристик йоркширского терьера, он любит внимание и любит оставаться рядом со своими владельцами. Эти питомцы могут оберегать своего владельца, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят полаять. По этой причине, а также из-за небольшого размера, они лучше подходят семьям с детьми старшего возраста.
Кроме того, йорки известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим животным делают разные модные «прически», дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт: длинная струящаяся шерсть этих животных исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. За ним действительно требуется некоторый уход, чтобы он оставался блестящим, но, с другой стороны, йорки — это порода, которая на самом деле не линяет, поэтому пылесосить диван не требуется.
Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактному йорку будет комфортно в жилье любых размеров. Это отличные компаньоны для тех, кто живет один. Кроме того, они относятся к одной из самых долгоживущих пород, часто доживая до «солидного» возраста. Неудивительно, что йоркширский терьер — одна из самых популярных пород игрушечных собак во всем мире.
2 факта о йоркширских терьерах
1. Сказка о двух терьерах
В иллюстрированной книге Л. Фрэнка Баума Удивительный волшебник из страны Оз маленький песик Тото, кажется, был йоркширским терьером. Однако, когда по этой истории был снят фильм, главную роль сыграл керн-терьер. Но йорки взяли реванш, появившись в фильме с Одри Хепберн «Забавная мордашка», в котором снялся собственный пес актрисы.
2. Висячие уши...
Еще один забавный факт о представителях породы — знаете ли вы, что их щенки рождаются с висячими ушами? Более того, в некоторых случаях они остаются такими на всю жизнь. Это может стать проблемой только в том случае, если вы собираетесь участвовать с питомцем в выставках — стандарт породы допускает только стоячие уши, однако это никоим образом не является проблемой для самой собаки. Кроме того, многие люди считают висячие ушки привлекательной чертой.
История породы
Йоркширские терьеры появились на северо-востоке Англии и были названы в честь графства, из которого они происходят. Это логично. А вот несколько неожиданный факт: их история тесно связана с промышленной революцией.
В то время, в 1800-х годах, шахтеры и фабричные рабочие часто приезжали в этот регион в поисках работы, и среди них было немало шотландцев. Эти потенциальные рабочие с севера привезли с собой свои собственные породы терьеров – и со временем эти шотландские собаки стали скрещиваться с английскими разновидностями. В результате появилась порода йоркширский терьер, которую мы знаем и любим сегодня.
Хотя мы не можем быть уверены в их точном происхождении, считается, что йоркширский терьер появился в результате скрещивания как минимум трех пород терьеров — староанглийского черно-подпалого, мальтезе и скай-терьера. Как бы то ни было, эти выносливые маленькие животные заработали себе репутацию превосходных охотничьих собак и использовались для ловли грызунов в шахтах и на фабриках. Порода была официально признана Клубом собаководов Англии в 1886 году.
В позднюю викторианскую эпоху йоркширский терьер стал популярным домашним животным – комнатной собачкой, любимой английскими высшими классами. Однако вскоре они стали пользоваться популярностью далеко за пределами Йоркшира и США. С тех пор йорки стали фаворитами во всем мире.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики йоркширского терьера
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От конкретных особенностей породы до общего обзора здоровья — вот несколько интересных фактов о вашем йоркширском терьере.
Маленькие ножки йорков нуждаются в особом уходе.
Одной из самых частых проблем у этих животных является вывих коленной чашечки (привычный вывих надколенника). Это заболевание развивается, когда коленная чашечка буквально смещается относительно своего нормального положения. Симптомы могут включать очевидный дискомфорт, хромоту или странную «подпрыгивающую» походку, а также могут привести к артриту в более позднем возрасте. Как всегда, профилактика лучше лечения, поэтому лучше держать йорка подальше от любого места, где он может попытаться прыгнуть. Однако если такое заболевание все же возникает, можно многое сделать: от упражнений для наращивания мышечной массы и контроля веса до противовоспалительных препаратов. Хирургия имеет хороший показатель успеха.
Лучше использовать шлейку, а не поводок
Как и многие мелкие породы собак, йоркширские терьеры могут быть склонны к состоянию, известному как коллапс трахеи, которое представляет собой сужение или коллапс трахеи. Это может вызвать обструкцию дыхательных путей, что приведет к появлению симптомов, варьирующихся от гудящего кашля до шумного дыхания и рвотных звуков. В тяжелых случаях это также может вызвать обморок. Это заболевание, вызванное генетической слабостью, часто возникает, если йоркширский терьер делает выпад вперед при ношении ошейника и поводка или если владелец слишком сильно тянет назад. Поэтому настоятельно рекомендуется выбрать шлейку, которая позволит лучше контролировать движения животного.
Важно следить за зубами и деснами
Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — здоровье ротовой полости. Мелкие собаки склонны к таким проблемам, как гингивит (воспаление десен) или заболевания пародонта (когда поражается вся поддерживающая структура зуба).
В более серьезных случаях образующиеся бактерии могут распространиться по всему телу и повредить печень и почки, поэтому важно следить за этим. Однако хорошая новость заключается в том, что ежедневная чистка зубов поможет избежать проблем. Если зубы остаются чистыми и здоровыми, вероятность заражения десен снижается. Хорошее питание имеет такое же большое значение, как и регулярные осмотры у стоматолога.
Здоровое питание, здоровая собака
При выборе корма для йоркширского терьера следует учитывать множество факторов: их возраст, образ жизни, уровень активности, физиологическое состояние и здоровье, включая потенциальные заболевания или повышенную чувствительность. Пища обеспечивает энергию для обеспечения жизненно важных функций собаки, а полная питательная формула должна содержать скорректированный баланс питательных веществ, чтобы избежать любого дефицита или избытка в рационе, которые могут иметь неблагоприятные последствия для собаки. Следующие рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринару, который назначит ей эксклюзивную ветеринарную диету. Чистая и свежая вода должна быть доступна в любое время, чтобы поддерживать здоровье мочевой системы вашего йоркширского терьера. В жаркую погоду и особенно во время тренировок возьмите с собой воду, чтобы ваша собака часто делала перерывы на питье.
Потребности щенка йоркширского терьера в энергии, белке, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания своего тела, а также для его роста и построения. До 10-месячного возраста иммунная система щенков йоркширского терьера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, может помочь поддержать их естественную защиту в это время больших перемен, открытий и новых встреч. Их пищеварительные функции также отличаются от функций взрослого йоркширского терьера: их пищеварительная система еще не созрела, поэтому важно обеспечить их легкоусвояемыми белками, которые будут эффективно использоваться. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может помочь облегчить кишечный транзит, а пребиотики (ФОС) могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры, что способствует хорошему качеству стула.
Точно так же зубы щенка – начиная с молочных зубов, или первых зубов, а затем постоянных зубов – являются важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры корма. Эта фаза роста также означает высокие потребности в энергии, поэтому пища должна иметь высокое содержание энергии (выраженное в ккал/100 г пищи), в то время как концентрации всех других питательных веществ также будут выше, чем обычно, в специально разработанной пище для роста. Для поддержания здоровья их длинной и шелковистой шерсти необходимы питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3 (EPA-DHA), жирные кислоты омега-6, масло огуречника и биотин. До шестимесячного возраста дневную норму рекомендуется разделить на трехразовое питание, а затем перейти на двухразовое питание.
На протяжении всей жизни важно избегать кормления йоркширского терьера человеческой пищей или жирными закусками. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Основными целями питания взрослых йоркширских терьеров являются:
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря повышенному содержанию незаменимых жирных кислот омега-3 - EPA-DHA - и омега-6), масло огуречника и биотин.
Удовлетворение привередливого вкуса Размер кусочков должен быть очень маленьким и адаптирован к миниатюрной челюсти йоркширского терьера, чтобы избежать проблем с подбором еды. В сочетании с великолепным ароматом и вкусом это поможет стимулировать их привередливый аппетит.
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров;
Поддержание здорового пищеварения система. Адаптированное содержание клетчатки и легкоусвояемые источники белков кишечный транзит и благодаря легкоусвояемым белкам способствует хорошему качеству стула.
У некоторых питомцев, живущих в основном в помещении, снижается уровень активности, поэтому важно строго следовать рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке продукта, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. То же самое касается стерилизованных питомцев, поскольку после операции некоторые животные набирают избыточный вес.
После 8 лет у йоркширских терьеров появляются первые признаки старения. Диета, обогащенная антиоксидантами, помогает поддерживать жизненные силы, а ключевые питательные вещества, такие как таурин, помогают поддерживать хорошую работу сердца. Старение также сопровождается изменением пищеварительной способности и особыми потребностями в питании, поэтому корм для стареющих йоркширских терьеров должен иметь следующие характеристики:
Повышенное содержание витаминов С и Е. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма против вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Легкоусвояемые белки, смесь пребиотики и клетчатка, которые способствуют сбалансированной кишечной флоре и оптимальному качество стула.
Адаптированное содержание фосфора, помогающее замедлить постепенное ухудшение функции почек
Повышенное содержание элементы железо, цинк и марганец помогают поддерживать хорошее состояние кожи. и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (жирные кислоты омега-3 и омега-6) для поддержания качества шерсти. Собаки обычно могут производить эти жирные кислоты, но старение может повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они продолжали есть в достаточном количестве, размер, форма и текстура их корма должны быть адаптированы к их челюстям. Сухой корм можно размягчить теплой водой, что усилит аромат и облегчит его употребление. Формула, содержащая хелаторы кальция, поддержит здоровье зубов, помогая уменьшить образование зубного камня.
Уход за йоркширским терьером
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Даже с модной стрижкой и миловидным внешним видом йорки остаются терьерами до мозга костей. Поэтому им действительно требуется разумное количество физической активности каждый день. Их предки были рабочими собаками, поэтому они всегда чем-то заняты и не ведут «сидячий» образ жизни. От скуки ваш питомец может лаять больше, чем необходимо. Ежедневная прогулка — это необходимый минимум физической активности, а в идеале их должно быть две. Кроме того, им нравится играть со своими владельцами, особенно если это игра с мячом, а также много общаться. Все это непременно должно быть в их жизни.
Несмотря на свои длинные шелковистые локоны, йоркширские терьеры не склонны к линьке. Однако для придания блеска уникальной шерсти, больше похожей на человеческие волосы, их необходимо аккуратно расчесывать каждый день. Шерсть может отрастать почти до земли, поэтому необходимо ее периодически подстригать. Рекомендуется их регулярно купать и в процессе ухода осматривать их уши на предмет загрязнений. Когти следует подстригать по мере необходимости. Другие советы по уходу за йоркширским терьером включают стрижку челки, чтобы она не падала на глаза. Шерсть также можно завязать в хвост бантиком. Для простоты некоторые владельцы предпочитают обрезать челку по всей длине.
Хотя иногда они бывают упрямыми, они обычно стремятся угодить. Они также быстро учатся и любят умственную активность. Это означает, что они хорошо реагируют на обучение, основанное на вознаграждении. Поскольку это также может помочь укрепить связь между собакой и владельцем, зачастую это приятный процесс для обоих. Кроме того, они могут преуспеть в занятиях по аджилити и обидиенс, а некоторые из них становятся отличными собаками-терапевтами. Подобно другим маленьким собачкам, они могут немного медленнее привыкать к дому, но они справятся с этим, если вы проявите терпение. Ранняя социализация и взаимодействие с людьми и животными также принесут свои плоды.
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Все о йоркширских терьерах
Если вам интересно, как долго живут йоркширские терьеры, средний возраст составляет от 12 до 15 лет. Однако они могут дожить и до более позднего возраста. В среднем самки йоркширских терьеров живут на полтора года дольше, чем самцы.
One question that is asked a lot is, do Yorkshire Terriers shed? While they are known for their long, flowing coats, they actually shed no more than normal human hair. On a related topic, you might be wondering if the Yorkshire Terrier is hypoallergenic. The answer is no, as there is, in fact, no such thing as a hypoallergenic dog. The main allergen is produced by all breeds regardless of their coat.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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