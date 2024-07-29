Когда дело доходит до рекомендаций, сколько упражнений нужно щенку, очень сложно дать точный ответ. Правда заключается в том, что количество упражнений, нужных щенку, зависит от каждого конкретного случая.

Однако в качестве отправной точки примите во внимание размер и породу собаки. Маленькие собаки обычно полностью вырастают в возрасте от 6 до 12 месяцев и, следовательно, способны переносить повышенные уровни физической нагрузки в более раннем возрасте. За упражнениями для щенков более крупных пород собак необходимо внимательно следить в течение более длительного периода времени — они могут быстро расти, но медленно развиваться. Они станут взрослыми в среднем в возрасте 18–24 месяца.

Всегда обращайте внимание на признаки усталости или даже истощения у щенков. Они могут начать чувствовать дискомфорт или боль из-за чрезмерного напряжения, что может испортить их игру. Если вы заметили, что щенок начинает утомляться, остановитесь на сегодня и сделайте немного меньше упражнений завтра. Вскоре можно будет наверстать упущенное.