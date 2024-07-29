Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Сколько упражнений нужно делать щенку каждый день?
Когда дело доходит до рекомендаций, сколько упражнений нужно щенку, очень сложно дать точный ответ. Правда заключается в том, что количество упражнений, нужных щенку, зависит от каждого конкретного случая.
Однако в качестве отправной точки примите во внимание размер и породу собаки. Маленькие собаки обычно полностью вырастают в возрасте от 6 до 12 месяцев и, следовательно, способны переносить повышенные уровни физической нагрузки в более раннем возрасте. За упражнениями для щенков более крупных пород собак необходимо внимательно следить в течение более длительного периода времени — они могут быстро расти, но медленно развиваться. Они станут взрослыми в среднем в возрасте 18–24 месяца.
Всегда обращайте внимание на признаки усталости или даже истощения у щенков. Они могут начать чувствовать дискомфорт или боль из-за чрезмерного напряжения, что может испортить их игру. Если вы заметили, что щенок начинает утомляться, остановитесь на сегодня и сделайте немного меньше упражнений завтра. Вскоре можно будет наверстать упущенное.
Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете
Один из лучших способов обеспечить своему щенку счастливое и здоровое развитие — это привить ему с самого начала привычки к правильному кормлению и физическим нагрузкам. Независимо от породы щенка, возраста и степени активности, вы можете помочь ему сохранять здоровое телосложение с помощью нескольких простых способов.
Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить питомцу правильный размер порций корма для щенков с учетом разных этапов его развития. Откажитесь от поощрений выпрашивания еды щенком, чтобы контролировать количество потребляемого корма. И, наконец, если вы даете щенку лакомство, обязательно учитывайте это при подсчете ежедневной порции корма, чтобы сохранить оптимальный вес и надлежащую физическую форму во время периода роста. Но помните, что лакомства не должны превышать 10 % от ежедневной порции щенка.
Регулярные осмотры питомца у ветеринарного врача помогут вам удовлетворять потребности щенка на каждом этапе его взросления.
Консультируйтесь с ветеринарным врачом на каждом этапе роста
По мере взросления щенка важно понимать его меняющиеся потребности на каждом этапе развития. Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что ваш питомец получает все необходимое.
Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровье щенка ухудшается.
Ветеринарный врач может помочь вам с самого начала привить своему питомцу правильные и здоровые привычки в отношении питания и физической активности.
Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия, в которых щенок вырастет счастливой и здоровой собакой.
Правильный размер порций меньше, чем вы думаете
Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.
Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.