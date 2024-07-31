Оптимальный вес — это не только килограммы

Показатель кондиции тела используется ветеринарами, чтобы помочь вам определить, есть ли у вашей собаки избыточный или недостаточный вес. При этом основное внимание уделяется внешнему виду и самочувствию собаки, поскольку один лишь контроль веса не дает представления о здоровой форме.

Показатель кондиции тела используется ветеринарами, чтобы помочь вам определить, есть ли у вашей собаки избыточный или недостаточный вес. При этом основное внимание уделяется внешнему виду и самочувствию собаки, поскольку один лишь контроль веса не дает представления о здоровой форме.

Ваш ветеринар может показать вам, как пользоваться таблицей оценки состояния организма собаки. Также важно регулярно посещать ветеринара, чтобы он мог помочь вам следить за состоянием вашей собаки в течение длительного времени.