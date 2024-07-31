Оптимальный вес — это не только килограммы
Взвешивание — не единственный способ проверить, имеется ли у вашей собаки избыточный вес. Вы можете сделать это и с помощью 10-балльной шкалы оценивания, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Что такое оценка телосложения собаки?
Показатель кондиции тела используется ветеринарами, чтобы помочь вам определить, есть ли у вашей собаки избыточный или недостаточный вес. При этом основное внимание уделяется внешнему виду и самочувствию собаки, поскольку один лишь контроль веса не дает представления о здоровой форме.
Показатель кондиции тела используется ветеринарами, чтобы помочь вам определить, есть ли у вашей собаки избыточный или недостаточный вес. При этом основное внимание уделяется внешнему виду и самочувствию собаки, поскольку один лишь контроль веса не дает представления о здоровой форме.
Ваш ветеринар может показать вам, как пользоваться таблицей оценки состояния организма собаки. Также важно регулярно посещать ветеринара, чтобы он мог помочь вам следить за состоянием вашей собаки в течение длительного времени.
Как определить, есть ли у моей собаки лишний вес?
Очень важно определить, есть ли у вашей собаки лишний вес, и принять меры. Собаки с избыточным весом подвержены риску развития ряда серьезных и меняющих жизнь заболеваний, включая сокращение продолжительности жизни, диабет и остеоартрит.
Избыточным весом считается вес собаки, превышающий идеальный на 15-20 %, а ожирением - более чем на 30 %. Однако легко недооценить, насколько тяжела ваша собака, поэтому лучший способ проверить, не набирает ли она слишком много веса, - это трехэтапный подход «посмотреть - пощупать - взвесить».
- Обратите внимание на их поведение и форму. Они несколько вялые или легко устают? Отвисает ли у них живот или вы можете увидеть талию и подтянутость живота за ребрами?
- Потрогайте их ребра - при легком надавливании, насколько легко вы можете их почувствовать? Как сильно вам нужно надавить, чтобы почувствовать их?
- Взвешивайте свою собаку - регулярно взвешивая ее, вы сможете следить за увеличением веса. Ваш ветеринар может назвать вам идеальный вес собаки, основываясь на ее текущем весе и оценивая состояние ее тела.
Как помочь собаке с лишним весом похудеть
Лишний вес возникает из-за того, что собака потребляет больше калорий, чем расходует. Поэтому важно обратить внимание на питание собаки и физические нагрузки. Узнайте у ветеринара о диетах, разработанных для собак с избыточным весом. Если вы просто уменьшите размер порций, это может привести к дефициту питательных веществ или попрошайничеству. Убедитесь, что вы придерживаетесь размера порции, указанного на упаковке, и не давайте лакомства в дополнение к ней - или откладывайте часть дневной нормы сухого корма для использования в качестве лакомства.
Регулярная физическая активность необходима для общего самочувствия собаки, а также помогает ей сбросить вес и поддерживать здоровую форму. Посоветуйтесь с ветеринаром, какой уровень и тип физической нагрузки подходит вашей собаке, и увеличивайте ее постепенно, только под руководством ветеринара.
Поговорите с ветеринаром
Если у вас есть какие-либо опасения или вопросы по поводу веса или фигуры вашей собаки, лучше всего обратиться к ветеринару. Он будет рад помочь и сможет определить, насколько высок вес вашей собаки, если он вообще есть, и какие действия вам следует предпринять, чтобы помочь ей сбросить вес или посоветовать, как предотвратить его набор.
Кроме того, важно проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем вносить какие-либо изменения в рацион, режим физических нагрузок или образ жизни собаки. А также перед принятием любых других решений, которые могут повлиять на здоровье собаки.
Поскольку нет двух одинаковых собак, ветеринар может дать вам совет, учитывающий индивидуальные особенности вашей собаки. Это будет основано не только на породе, возрасте и поле собаки, но и на таких факторах, как имеющиеся заболевания и то, была ли она стерилизована.
Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его набор, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.