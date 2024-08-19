Бомбейская
О бомбейской кошке
Бомбейская кошка уживается с людьми, ведущими активный образ жизни, и обычно отлично ладит со всеми членами семьи. Бомбейская кошка сочетает в себе черты двух кошек — покладистый характер и крепкое здоровье американской короткошерстной с общительным, любознательным и ласковым нравом бурманской.
Кошки этой породы очень активны и проявляют интерес ко всему, что происходит вокруг. Бомбейские кошки очень общительны и не любят оставаться в одиночестве. Если вы отсутствуете дома большую часть дня, то следует завести кошку другой породы.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Умные / Ласковые / Общительные / Уравновешенные / Активные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не следует оставлять в одиночестве
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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