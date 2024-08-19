Девон-рекс
Кошки породы девон-рекс очень преданы своим владельцам, а благодаря привязчивости и уму способны быстро научиться разным трюкам, например приносить предметы по команде.
О девон-рексе
Девон-рекс — игривая и довольно озорная кошка, преданная своему владельцу. Больше всего эти кошки любят, когда их владелец находится рядом и может с ними поиграть. Эти энергичные маленькие кошки больше подходят для жизни в активной семье, потому что им нравится находиться в обществе людей.
Девон-рексы очень общительны и хорошо приживаются в больших семьях. Они отлично ладят с другими питомцами и с детьми. У этих кошек хороший аппетит, поэтому необходимо строго следить за их рационом, как только они начинают набирать вес. Это особенно важно, если животное стерилизовано.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Подвижные / Ласковые / Шумные / Игривые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Подвижные / Ласковые / Шумные / Игривые
Основные факты
Требуется интенсивный уход за шерстью
Нужен выход во двор с оградой
Хорошо ладит с людьми
Нужен выход во двор с оградой
Хорошо ладит с людьми
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