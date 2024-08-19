Немецкий рекс
О немецком рексе
Гавана браун — это любопытная, игривая и ориентированная на человека кошка. Эти кошки жаждут внимания и отвечают на него большой любовью. Кошки породы гавана браун любознательны и умны, легко приспосабливаются почти к любым ситуациям.
Для кошек этой породы необходимо общение и взаимодействие с человеком. Как правило, они хорошо ладят с детьми, уживаются с собаками и другими кошками. Представители породы гавана любопытны и любят принимать живое участие во всем, что происходит в доме.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Игривые / Ласковые / Преданные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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