Японский бобтейл — очень умная кошка, которая проявляет интерес ко всему, что происходит в доме. Представители этой породы хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми и нуждаются в обществе людей.

Эти кошки обладают сильным характером и общаются с владельцем мелодичными вокализациями. Японский бобтейл быстро обучается, легко осваивает новые игры и быстро приспосабливается к новым условиям.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)