Японский бобтейл
О японском бобтейле
Японский бобтейл — очень умная кошка, которая проявляет интерес ко всему, что происходит в доме. Представители этой породы хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми и нуждаются в обществе людей.
Эти кошки обладают сильным характером и общаются с владельцем мелодичными вокализациями. Японский бобтейл быстро обучается, легко осваивает новые игры и быстро приспосабливается к новым условиям.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-18 годы
Умные / Игривые / Подвижные / Любвеобильные / Дружелюбные / Подвижные / Шумные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
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