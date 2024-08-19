Лаперм

Привязчивые и общительные лапермы славятся своим терпеливым отношением ко всем членам семьи.
Взрослый лаперм, черно-белое изображение

О лаперме

Лаперм — активная и общительная кошка, которая любит находиться рядом с владельцем и участвовать во всем, что происходит в его жизни. Эта преданная кошка с кротким нравом нуждается в контакте с человеком.

Благодаря ласковому и привязчивому характеру лапермы хорошо уживаются с детьми и другими домашними животными, что делает их идеальными компаньонами для всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Умные / Ласковые / Активные / Общительные / Шумные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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