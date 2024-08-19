Лаперм
О лаперме
Лаперм — активная и общительная кошка, которая любит находиться рядом с владельцем и участвовать во всем, что происходит в его жизни. Эта преданная кошка с кротким нравом нуждается в контакте с человеком.
Благодаря ласковому и привязчивому характеру лапермы хорошо уживаются с детьми и другими домашними животными, что делает их идеальными компаньонами для всей семьи.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Умные / Ласковые / Активные / Общительные / Шумные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
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