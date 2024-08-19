Невская маскарадная

Невские маскарадные хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Несмотря на свои размеры, они довольно подвижны и любят высоко прыгать.

Эти кошки нуждаются во внимании своих владельцев, но не любят, когда их сильно прижимают к себе и гладят незнакомые люди.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)