Оцикэты — уверенные кошки, которые любят общаться с гостями дома. Они понятливы и легко усваивают правила, установленные в доме, в котором живут. Кроме того, они общительны с людьми, поэтому быстро научатся выполнять ваши команды.

Оцикэты любят компанию. Они лучше всего подойдут для больших активных семей, где не будут долго оставаться в одиночестве.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)