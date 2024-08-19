Оцикэт
Об оцикэте
Оцикэты — уверенные кошки, которые любят общаться с гостями дома. Они понятливы и легко усваивают правила, установленные в доме, в котором живут. Кроме того, они общительны с людьми, поэтому быстро научатся выполнять ваши команды.
Оцикэты любят компанию. Они лучше всего подойдут для больших активных семей, где не будут долго оставаться в одиночестве.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-18 годы
Общительные / Активные / Уверенные / Умные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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