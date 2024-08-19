Ориенталы не любят, когда их игнорируют, и предпочитают быть в центре внимания. Поэтому они могут требовать уделять им много времени и сильно привязываются к одному владельцу.

У ориентальных кошек сильный характер, они очень разговорчивы. Как правило, с человеком общаются достаточно громко. Они любят находиться среди людей и очень нуждаются в их компании.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)