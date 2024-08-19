Петербургский сфинкс
О петербургском сфинксе
Петербургские сфинксы очень привязаны к людям и любят, когда их держат на руках. Эти кошки бывают трех типов: совсем бесшерстные, с очень короткой шерстью (как пушок на персике) и с более длинной шерстью (как бархат). Они очень хорошо ладят с другими кошками, с собаками и детьми, так как обычно очень игривы.
Петербургский сфинкс часто выбирает одного члена семьи в качестве своего любимца и очень ему предан.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Подвижные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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