Русская голубая кошка

Русские голубые — это игривые, дружелюбные кошки, способные легко адаптироваться к любой обстановке. Эти кошки без труда принимают других животных и терпеливы с детьми.

За кошками этой породы легко ухаживать, и от владельца не требуется никаких особых умений. Однако если выпускать этих кошек на улицу, то только на безопасный огороженный участок, во избежание травм.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)