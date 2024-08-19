Русская голубая кошка

Русские голубые кошки сдержанно относятся к посторонним, пока не познакомятся с ними поближе.
Взрослая русская голубая кошка, черно-белое изображение

О русской голубой кошке

Русские голубые — это игривые, дружелюбные кошки, способные легко адаптироваться к любой обстановке. Эти кошки без труда принимают других животных и терпеливы с детьми.

За кошками этой породы легко ухаживать, и от владельца не требуется никаких особых умений. Однако если выпускать этих кошек на улицу, то только на безопасный огороженный участок, во избежание травм.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Россия
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Общительные / Умные / Дружелюбные / Игривые

Основные факты

Нужен выход во двор с оградой
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям

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