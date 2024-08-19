Сококе

Сококе считается одной из самых редких пород домашних кошек в мире.
Взрослая кошка сококе, черно-белое изображение

О сококе

Сококе — активные, умные и ласковые кошки, при этом не слишком требующие внимания от своих владельцев. Кошки этой породы идеально подходят для жизни в семье, они любят играть, исследовать пространство или просто отдыхать рядом с владельцем.

Шерсть сококе имеет характерный рисунок, так называемый мраморный табби, а благодаря проявлению агути-окраса на однородных участках выглядят эти животные очень необычно.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Кения
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Умные / Активные / Ласковые / Игривые

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Неприхотливость в уходе
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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