Сококе — активные, умные и ласковые кошки, при этом не слишком требующие внимания от своих владельцев. Кошки этой породы идеально подходят для жизни в семье, они любят играть, исследовать пространство или просто отдыхать рядом с владельцем.

Шерсть сококе имеет характерный рисунок, так называемый мраморный табби, а благодаря проявлению агути-окраса на однородных участках выглядят эти животные очень необычно.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)