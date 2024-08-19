Ангорская кошка
Уверенная ангорская кошка умеет за себя постоять, легко адаптируется в любом доме, даже с другими домашними животными, при условии что сможет занять главное место в иерархии отношений между животными.
Об ангорской кошке
Ангорские кошки — не только умные, но и отлично приспосабливающиеся животные, привязчивые и игривые, в связи с чем они хорошо подходят для семей с маленькими детьми и становятся прекрасными компаньонами для пожилых людей.
Ангорские кошки не любят, когда их гладят посторонние люди, это позволено только владельцу. У них сильный характер, они уверены в себе, но нуждаются во внимании своих владельцев и не любят оставаться одни.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Турция
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Легко приспосабливаются / Любвеобильные / Игривые / Уверенные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Легко приспосабливаются / Любвеобильные / Игривые / Уверенные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Лучше всего содержать в помещении
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Не требует интенсивного ухода за шерстью
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