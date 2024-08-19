Ангорская кошка

Ангорские кошки — не только умные, но и отлично приспосабливающиеся животные, привязчивые и игривые, в связи с чем они хорошо подходят для семей с маленькими детьми и становятся прекрасными компаньонами для пожилых людей.

Ангорские кошки не любят, когда их гладят посторонние люди, это позволено только владельцу. У них сильный характер, они уверены в себе, но нуждаются во внимании своих владельцев и не любят оставаться одни.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)