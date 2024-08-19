Турецкий ван

Турецкий ван любит играть с водой. Это единственная порода кошек, которая плавает по собственной воле.
Взрослый турецкий ван, черно-белое изображение

О турецком ване

Турецкий ван — преданная, привязчивая и ласковая кошка, которая отличается острым умом и высокой активностью. Она постоянно нуждается в физической нагрузке, поэтому ей важны прогулки и интерактивные игрушки для кошек.

Турецких ванов не рекомендуется заводить в семьях с очень маленькими детьми, так как эти кошки довольно сильны и склонны к «грубым» играм. Чувствуя угрозу, они часто встают на задние лапы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Турция
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Преданные / Любвеобильные / Ласковые / Активные / Умные / Шумные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Не всегда хорошо ладят с детьми
Подходит для содержания в помещении и на улице
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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