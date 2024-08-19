Турецкий ван
О турецком ване
Турецкий ван — преданная, привязчивая и ласковая кошка, которая отличается острым умом и высокой активностью. Она постоянно нуждается в физической нагрузке, поэтому ей важны прогулки и интерактивные игрушки для кошек.
Турецких ванов не рекомендуется заводить в семьях с очень маленькими детьми, так как эти кошки довольно сильны и склонны к «грубым» играм. Чувствуя угрозу, они часто встают на задние лапы.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Преданные / Любвеобильные / Ласковые / Активные / Умные / Шумные
Основные факты
Не всегда хорошо ладят с детьми
Подходит для содержания в помещении и на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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