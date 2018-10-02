Эндопаразиты у кошек

Котята особенно предрасположены к появлению эндопаразитов, поскольку их иммунная система еще полностью не сформировалась.

Существуют два типа эндопаразитов, которые могут появиться у вашего котенка:

простейшие;

гельминты.

Что представляют собой простейшие?

Простейшие — это одноклеточные организмы, которые могут вызывать диарею.

Котята в основном страдают от заражения двумя типами микроорганизмов, каждый из которых вызывает тяжелую диарею и неполное усвоение корма, что потенциально может привести к обезвоживанию и потере в весе. Типы паразитических простейших:

лямблии (паразиты рода Giardia) — микроскопические простейшие, которые прикрепляются к слизистой оболочке тонкого кишечника;

кокцидии (Coccidia) — попадают в организм, когда животное проглатывает цисты при поедании корма или пойманной добычи (особенно мышей) с земли.

Некоторые из этих паразитов отлично выживают в определенной среде и даже устойчивы к влаге.

Каким образом кошка может заразиться простейшими?

Кошка или котенок могут заразиться простейшими одним из следующих способов:

проглатывание инвазионной формы паразита — цисты;

вылизывание шерсти, загрязненной фекалиями;

использование грязных лотков вместе с другими кошками;

проглатывание корма, загрязненного фекалиями.

Симптомы заражения простейшими у кошек

Только ветеринарный врач может определить, какие паразиты попали в организм животного, и назначить соответствующее лечение. Тем не менее у зараженных кошек может проявиться ряд симптомов, в том числе:

диарея;

стул с кровью;

отек и покраснение вокруг анального отверстия;

наличие слизи или ооцист в фекалиях.

Если вы беспокоитесь о здоровье вашей кошки, поскольку заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.

Как лечить кошек при заражении простейшими

Ветеринарный врач назначит лекарственные препараты для перорального введения, предназначенные для борьбы с паразитами.

Существует вакцина против заражения лямблиями кошек, но ее редко назначают из-за эффективности перорального лечения.

Гельминты

Гельминты (глисты) — это паразитические черви, которые поражают кишечник кошки или котенка.

У кошек обычно встречаются два типа гельминтов:

Круглые черви. Эти черви локализуются в тонком кишечнике котенка, где они образуют скопления и могут вызвать непроходимость кишечника. Их можно обнаружить по наличию яиц в стуле кошки или вокруг анального отверстия.

Ленточные черви. Ленточные черви прикрепляются к стенкам кишечника и вызывают вздутие живота, диарею, а иногда и поражение шерсти. Заражение ленточными червями можно обнаружить по их наличию в стуле. Они похожи на зерна риса.

Как кошка может заразиться гельминтами?

Заражение может происходить по-разному, в зависимости от типа гельминтов, однако самый распространенный способ заражения — это контакт кошки или котенка с фекалиями зараженной гельминтами кошки.

Некоторые кошки, часто бывающие на улице, могут заразиться гельминтами, поедая пойманных зараженных грызунов.

Котята могут заразиться гельминтами от матери. Это происходит во время вскармливания, когда личинки гельминтов попадают в организм котят через молоко матери.

Симптомы заражения гельминтами у кошек

Невозможно выявить наличие у животного гельминтов по его внешнему виду, однако заражение может сопровождаться рядом симптомов:

диарея;

потеря в весе;

сухая или жесткая шерсть;

рвота;

кровь в стуле;

вздутый живот;

вялость;

видимые гельминты в фекалиях или вокруг анального отверстия.

Лечение и профилактика заражения гельминтами у кошек

Ваша кошка или котенок должны регулярно проходить дегельминтизацию в рамках стандартной программы вакцинации.

На основе информации об образе жизни вашей кошки ветеринарный врач разработает конкретные рекомендации для прохождения плановой дегельминтизации, обращая особое внимание на то, бывает ли животное на улице и вступает ли в контакт с другими кошками.

Чтобы обеспечить здоровье котенка в период развития его иммунной системы, важно обсудить с ветеринарным врачом как схему вакцинации, так и плановое лечение заражения эндопаразитами.