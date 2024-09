​Уход за кошкой в период беременности и ее кормление

Регулярно взвешивайте кошку и при необходимости корректируйте количество корма, которое она получает. Это поможет животному не набрать лишний вес во время беременности. При кормлении придерживайтесь привычного распорядка: кормление в определенные часы и в определенном месте. Обеспечьте кошке постоянный доступ к питьевой воде.

Кормление кошки после родов

Кошка начинает кормить котят сразу после их рождения. У нее будет вырабатываться до четверти литра молока в день. Это существенно влияет на пищевые потребности кошки, которые могут возрасти в два или три раза.

В период вскармливания котят кормите кошку без ограничений, поскольку в этот период ей нужно есть значительно больше, чем обычно. Подберите качественный высококалорийный корм, содержащий питательные вещества и жирные кислоты, необходимые организму кошки для выработки молока. По завершении вскармливания потомства обязательно переведите кошку на повседневное питание.

It's important to maintain contact with your vet and take your cat for regular check-ups to ensure that she and her kittens are healthy. If you're not certain on the best way to feed your pregnant cat, be sure to talk to your vet who will be happy and able to help.