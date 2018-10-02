Уход за кошкой в период беременности и ее кормление
Как только вы узнаете, что ваша кошка беременна, вы можете позаботиться о том, чтобы создать лучшие условия для нормального развития котят с первых дней жизни. Для этого необходимо тщательно следить за питанием и режимом кормлением их матери в период беременности.
Процессы, протекающие во время беременности кошки
Беременность кошки длится в среднем около 65 дней, с допустимыми отклонениями — от 61 до 72 дней. В течение первых двух третей беременности организм животного нацелен на то, чтобы накапливать жир для подготовки к появлению котят. В последней трети беременности кошка набирает вес только за счет роста самих котят.
Обогащенное жирами питание — лучший способ подготовить кошку к рождению котят и их вскармливанию, поскольку такое питание позволяет обеспечить организм кошки необходимыми питательными веществами и увеличить ее вес. Однако следует тщательно контролировать потребление корма животным, чтобы избежать появления избыточного веса.
Наблюдение за весом кошки в период беременности
Вес кошки увеличивается в течение первых двух третей беременности, но прибавка в весе не должна составлять более 40% от нормального веса кошки. Ожирение может привести к осложнениям при родах, а в дальнейшем — к развитию различных заболеваний. В связи с этим выбор адаптированного корма и соблюдение режима кормления кошки в период беременности необходимы, чтобы защитить здоровье матери и ее котят.
Oсобенности кормления кошки в период беременности
В начале беременности кошке необходимо давать обогащенный жирами корм, специально разработанный для того, чтобы поддержать организм животного в период беременности и в дальнейшем способствовать выработке молока. Переводите кошку на такой корм постепенно, сначала смешивая его с прежним кормом в соотношении 25% нового корма и 75% прежнего корма. В течение 5–7 дней вы можете увеличить процентное соотношение нового корма до 100%. Тем самым вы сможете снизить вероятность нарушений пищеварения, которые могут возникнуть при резком переводе животного на новый корм.
Во время беременности потребности кошки в энергии возрастают еженедельно примерно на 10%. На последних стадиях беременности кошка потребляет на 70% больше энергии, чем обычно. В связи с этим животному нужен высококалорийный корм, позволяющий насыщаться малыми порциями и не перегружающий пищеварительную систему.
Регулярно взвешивайте кошку и при необходимости корректируйте количество корма, которое она получает. Это поможет животному не набрать лишний вес во время беременности. При кормлении придерживайтесь привычного распорядка: кормление в определенные часы и в определенном месте. Обеспечьте кошке постоянный доступ к питьевой воде.
Кормление кошки после родов
Кошка начинает кормить котят сразу после их рождения. У нее будет вырабатываться до четверти литра молока в день. Это существенно влияет на пищевые потребности кошки, которые могут возрасти в два или три раза.
В период вскармливания котят кормите кошку без ограничений, поскольку в этот период ей нужно есть значительно больше, чем обычно. Подберите качественный высококалорийный корм, содержащий питательные вещества и жирные кислоты, необходимые организму кошки для выработки молока. По завершении вскармливания потомства обязательно переведите кошку на повседневное питание.
It's important to maintain contact with your vet and take your cat for regular check-ups to ensure that she and her kittens are healthy. If you're not certain on the best way to feed your pregnant cat, be sure to talk to your vet who will be happy and able to help.
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