Черно-белое изображение лежащей взрослой сомалийской кошки на белом фоне
старше 4 месяцев

Период интенсивного роста

По мере приближения к возрасту взрослого животного котенок постепенно достигает полной физической зрелости.

Здоровье

В этот период кошки начинают оставлять на территории, где они живут, пахучие метки мочой и секретом лицевых желез: они трутся головой о предметы, других животных и людей. Это признак начала полового созревания. Теперь следует обсудить с ветеринарным врачом необходимость стерилизации (кастрации). 
Два котенка стоят на стене на улице

Питание

По мере достижения котенком физической зрелости и приближения к весу взрослого животного его необходимо постепенно переводить на питание кормом для взрослых кошек и соответствующим образом увеличивать размеры порций. Баланс питательных веществ в составе корма зависит от возраста кошки и таких факторов, влияющих на метаболизм, как образ жизни (бывает ли животное на улице) и кастрация (было ли животное кастрировано).
Котенок священной бирмы ест в помещении

Поведение

По мере того, как кошка взрослеет, она все больше стремится к доминированию в вашей семье. Она «испытывает на прочность» статус людей и других животных в существующей иерархии. Важно, чтобы вы как владелец поддерживали нормы поведения и распорядок дня, которые вы установите для своего питомца в первые месяцы его жизни. Стабильность обстановки позволит контролировать уровень стресса.
Два котенка стоят в саду

Развитие

На этом этапе у котенка начинают развиваться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80% веса взрослого животного. Если кошка не стерилизована, в этот момент наступает половая зрелость, сопровождаемая половыми циклами и брачным поведением. В зависимости от породы, взрослый возраст наступает в период от 12 до 15 месяцев.
Котенок бенгальской кошки сидит и зевает на улице

Условия содержания

Если котята получили все необходимые прививки, примерно с возраста 6 месяцев вы можете выпускать их на улицу. Лучше всего действовать поэтапно. До тех пор, пока котята не привыкнут к новой обстановке, оставайтесь на улице рядом с ними. Когда они почувствуют себя увереннее, они начнут активнее исследовать окружающее пространство. Как правило, коты отходят дальше от дома, чем кошки. На данном этапе важны последовательное поведение владельца и дисциплина.
Котенок лежит в саду

Статьи об интенсивном росте

Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

Советы по обучению котенка

Kitten cats walking outdoors in long grass.

Пять ключевых этапов роста котенка

Kitten lying on a table being examined by a vet

Нужно ли кастрировать кота?

Adult cat sitting outdoors in long grass.

Когда котята становятся взрослыми?

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

Советы по гигиене и уходу за шерстью котенка

Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

Схема вакцинации кошек

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Когда следует стерилизовать кошку?

Kitten playing with a red ball

Как помочь котенку оставаться в форме

Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего котенка

Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
Продукты для котят
Черно-белое изображение котенка британской короткошерстной кошки в положении стоя
2–4 месяца

Период интенсивного роста

Котенок начинает понимать, что от него требуется, и формирует поведение, которое уже не изменится в течение жизни.
Предыдущий этап