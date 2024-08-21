Если котята получили все необходимые прививки, примерно с возраста 6 месяцев вы можете выпускать их на улицу. Лучше всего действовать поэтапно. До тех пор, пока котята не привыкнут к новой обстановке, оставайтесь на улице рядом с ними. Когда они почувствуют себя увереннее, они начнут активнее исследовать окружающее пространство. Как правило, коты отходят дальше от дома, чем кошки. На данном этапе важны последовательное поведение владельца и дисциплина.