старше 4 месяцев
Период интенсивного роста
По мере приближения к возрасту взрослого животного котенок постепенно достигает полной физической зрелости.
Здоровье
В этот период кошки начинают оставлять на территории, где они живут, пахучие метки мочой и секретом лицевых желез: они трутся головой о предметы, других животных и людей. Это признак начала полового созревания. Теперь следует обсудить с ветеринарным врачом необходимость стерилизации (кастрации).
Питание
По мере достижения котенком физической зрелости и приближения к весу взрослого животного его необходимо постепенно переводить на питание кормом для взрослых кошек и соответствующим образом увеличивать размеры порций. Баланс питательных веществ в составе корма зависит от возраста кошки и таких факторов, влияющих на метаболизм, как образ жизни (бывает ли животное на улице) и кастрация (было ли животное кастрировано).
Поведение
По мере того, как кошка взрослеет, она все больше стремится к доминированию в вашей семье. Она «испытывает на прочность» статус людей и других животных в существующей иерархии. Важно, чтобы вы как владелец поддерживали нормы поведения и распорядок дня, которые вы установите для своего питомца в первые месяцы его жизни. Стабильность обстановки позволит контролировать уровень стресса.
Развитие
На этом этапе у котенка начинают развиваться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80% веса взрослого животного. Если кошка не стерилизована, в этот момент наступает половая зрелость, сопровождаемая половыми циклами и брачным поведением. В зависимости от породы, взрослый возраст наступает в период от 12 до 15 месяцев.
Условия содержания
Если котята получили все необходимые прививки, примерно с возраста 6 месяцев вы можете выпускать их на улицу. Лучше всего действовать поэтапно. До тех пор, пока котята не привыкнут к новой обстановке, оставайтесь на улице рядом с ними. Когда они почувствуют себя увереннее, они начнут активнее исследовать окружающее пространство. Как правило, коты отходят дальше от дома, чем кошки. На данном этапе важны последовательное поведение владельца и дисциплина.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего котенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
2–4 месяца
Период интенсивного роста
Котенок начинает понимать, что от него требуется, и формирует поведение, которое уже не изменится в течение жизни.