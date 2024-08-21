Распространенные симптомы заболеваний у котят

В первый год жизни котята подвержены всевозможным болезням и проблемам со здоровьем. Если у вас впервые появился котенок, вам может быть сложно распознать, что является нормой, а что — симптомом серьезной проблемы. Вот основные моменты, о которых нужно помнить, когда речь идет о здоровье котенка.