Распространенные симптомы заболеваний у котят

Зная распространенные проблемы со здоровьем котят и симптомы, по которым их можно обнаружить на ранней стадии, вы будете чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем котенке.

Kitten lying down under a grey blanket
Sacred Birman kitten sitting indoors next to a white bowl

Распространенные проблемы со здоровьем у котят

В первый год жизни котята подвержены всевозможным болезням и проблемам со здоровьем. Если у вас впервые появился котенок, вам может быть сложно распознать, что является нормой, а что — симптомом серьезной проблемы. Вот основные моменты, о которых нужно помнить, когда речь идет о здоровье котенка.

Tabby kitten sleeping on a sofa

Поведение котенка изменилось?

Очень важно внимательно следить за поведением котенка. Любое значительное изменение может быть первым признаком нарушений здоровья. Обратите внимание на новые особенности поведения, такие как агрессия, беспокойство, желание спрятаться, частое мяуканье или снижение аппетита. Если вы заметили изменения в поведении, обратитесь к ветеринарному врачу.

Проблемы со здоровьем котят: другие типичные симптомы

Внимательное наблюдение за состоянием котенка поможет вам своевременно выявлять важные изменения. Вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание.
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5.Пищеварительная система

У них наблюдается рвота, диарея, запор или чрезмерная жажда?

1.Уши, глаза, ротовая полость, нос

У вашего котенка появились признаки зуда в ушах или выделения из них? Глаза слезятся или выглядят мутными? Нос сухой, появились выделения из носа или котенок часто чихает? Кроме того, проверьте, не сухой ли нос, нет ли выделений из носа и не чихает ли котенок.

2.Дыхательная система

Ваш питомец кашляет, чихает или тяжело дышит?

3.Кожа и шерсть

Шерсть потускнела, стала ломкой, жирной или начала выпадать?

6.Мочевыделительная система

У вашего питомца участилось мочеиспускание? Цвет его мочи изменился?

4.Вес и потеря аппетита

Ваш котенок похудел или внезапно набрал вес? Он потерял интерес к корму или перестал есть?

Если вы обнаружили у котенка симптомы, подобные этим, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Bengal kitten crouching in black and white

Поиск ветеринарного врача

Если вы обнаружили у котенка симптомы, подобные этим, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Поиск ветеринарного врача
Norwegian Forest Cat kittens sat together in black and white

Контроль состояния котенка

Важно знать режим и повадки своего котенка, чтобы быстро распознавать отклонения от его нормального состояния. Кроме того, важно учитывать ключевые моменты для поддержания здоровья питомца, такие как вакцинация и ревакцинация.

Здоровье котенка