4–8 недель
Период отлучения
Физическое развитие котят ускоряется, и начинается процесс отлучения от матери. Это важный этап для обучения котят через наблюдение за матерью и общение с другими котятами.
Здоровье
На этом этапе может возникнуть так называемый "иммунный провал". Это период, когда уровень антител, полученных от матери, уже не достаточно высок, чтобы гарантировать защиту котенка, однако количество антител все еще значительное, в связи с чем вакцинация может быть неэффективна, и котенок становится более восприимчивым к заболеваниям. Укрепить иммунную систему котенка помогает сон, поэтому чрезвыйчайно важно позаботиться о теплом, комфортном и тихом месте для отдыха вашего питомца.
Питание
Примерно в возрасте двух недель у котят появляются молочные зубы, и начинается процесс отлучения. Спустя некоторое время котята начинают проявлять интерес к твердому корму своей матери и постепенно отказываются от исключительно молочной диеты. В связи с тем, что пищеварительная система котят еще не полностью развита, в этот период очень важно кормить их легкоусвояемым кормом, соответствующим особым пищевым потребностям котят.
Поведение
На данном этапе котята начинают больше взаимодействовать и вылизывать друг друга. Они начинают активно играть, бегать, атаковать и преследовать друг друга. Зрение котят полностью развито.
Развитие
К четвертой неделе жизни котята уже имеют хорошо развитые обоняние и слух. К шестой и седьмой неделе начинают формироваться свойственные для взрослых животных режим сна, моторика и навыки социального взаимодействия. Ключевые социальные навыки вырабатываются благодаря взаимодействию с однопометниками, а обучение происходит путем наблюдения за поведением матери.
Условия содержания
Поскольку котята становятся все более активными и любопытными, важно создать для них в помещении безопасное пространство. Условия содержания играют ключевую роль в процессе обучения, поэтому убедитесь, что у котят есть постоянный доступ к игрушкам и другим предметам, стимулирующим развитие их когнитивных функций. Регулярное взаимодействие с разными людьми поможет котятам в будущем быть более уверенными и спокойными.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего котенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят.
С рождения до 4 недель
Неонатальный период
Новорожденные котята находятся под защитой и в тепле рядом с матерью и другими котятами своего помета. Все их время занимают сон и кормление.
2–4 месяца
Период интенсивного роста
Котенок начинает понимать, что от него требуется, и формирует поведение, которое уже не изменится в течение жизни.