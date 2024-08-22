На этом этапе может возникнуть так называемый "иммунный провал". Это период, когда уровень антител, полученных от матери, уже не достаточно высок, чтобы гарантировать защиту котенка, однако количество антител все еще значительное, в связи с чем вакцинация может быть неэффективна, и котенок становится более восприимчивым к заболеваниям. Укрепить иммунную систему котенка помогает сон, поэтому чрезвыйчайно важно позаботиться о теплом, комфортном и тихом месте для отдыха вашего питомца.