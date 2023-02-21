Aroma Exigent

Соответствие индивидуальным предпочтениям

У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.