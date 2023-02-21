Bengal Adult

Bengal Adult

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы бенгальская в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровое пищеварение

Кошки бенгальской породы имеют чувствительную пищеварительную систему. Высокопереваримые протеины (L.I.P.*) поддерживают здоровое пищеварение, адаптированный уровень клетчатки и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Атлетическое телосложение

Адаптированное соотношение высокого уровня содержания протеинов (40%) и умеренного уровня содержания жира (18%) способствует поддержанию мышечной массы.

Здоровье кожи и блеск шерсти

Специфические аминокислоты, витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствуют поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки бенгальской породы

Специально разработанная Y-образная крокета, адаптированная для челюстей кошки бенгальськой породы, стимулирует животное к разгрызанию и способствует поддержанию гигиены ротовой полости.

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