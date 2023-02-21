Bengal Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы бенгальская в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Здоровое пищеварение
Кошки бенгальской породы имеют чувствительную пищеварительную систему. Высокопереваримые протеины (L.I.P.*) поддерживают здоровое пищеварение, адаптированный уровень клетчатки и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Атлетическое телосложение
Адаптированное соотношение высокого уровня содержания протеинов (40%) и умеренного уровня содержания жира (18%) способствует поддержанию мышечной массы.
Здоровье кожи и блеск шерсти
Специфические аминокислоты, витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствуют поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки бенгальской породы
Специально разработанная Y-образная крокета, адаптированная для челюстей кошки бенгальськой породы, стимулирует животное к разгрызанию и способствует поддержанию гигиены ротовой полости.
|Вес
|3 - 4 кг
|5 - 6 кг
|7 - 8 кг
|Ежедневное количество
|34 - 41 г
|48 - 55 г
|61 - 67 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|42 - 51 г
|60 - 69 г
|77 - 84 г
|Ежедневное количество (крокеты + пауч)
|12-20 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|27 - 34 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|40 - 46 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Ежедневное количество (крокеты+пауч) Высокая активность
|21 - 30 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 - 48 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|55 - 63 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty