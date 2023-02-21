British Shorthair (в соусе)

Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе идеально отвечает потребностям в питании британских короткошерстных кошек. Представители этой породы, как правило, отличаются мощным, крепким телосложением и имеют развитые мышцы. Именно мышцы, а не жировая ткань в основном формируют массу тела кошки. Поэтому для нее чрезвычайно важен баланс и количество питательных веществ в составе корма. Для продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе характерны умеренная калорийность и точно выверенное содержание жиров (3,2%), обеспечивающие сохранение оптимального веса тела. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult в соусе содержит сбалансированный комплекс нутриентов поддерживающий красоту шерсти и здоровье кожи. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного предусмотрен также выпуск сухого корма ROYAL CANIN® British Shorthair Adult. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.