<p>Многие кошки тратят на уход за собой значительную часть дня и в процессе вылизывания могут проглотить большое количество выпавших волос. Они скапливаются в желудочно-кишечном тракте и формируют волосяные комочки, которые затем отрыгиваются или выводятся с фекалиями. <p>Продукт ROYAL CANIN® Hairball Care содержит комплекс различных видов пищевой клетчатки, в частности, семя подорожника, в большом количестве содержащее растительную слизь, и нерастворимая клетчатка, нормализующая кишечный транзит. <p>Благодаря этим компонентам ежедневно проглатываемая кошкой шерсть выводится преимущественно естественным путем, в процессе дефекации, не закупоривая пищеварительный тракт и не провоцируя срыгивание. <p>Точно выверенный нутриентный профиль ROYAL CANIN® Hairball Care с высоким содержанием белков (34%) и жиров (15%) обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ. Доказано, что уже после 14 дней применения только ROYAL CANIN® Hairball Care с фекалиями выводится в два раза больше шерсти. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Hairball Care выпускается также в форме влажного продукта. <p>Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.