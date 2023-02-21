Hairball Care

Hairball Care

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к образованию в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Многие кошки тратят на уход за собой значительную часть дня и в процессе вылизывания могут проглотить большое количество выпавших волос.  Они скапливаются в желудочно-кишечном тракте и формируют волосяные комочки, которые затем отрыгиваются или выводятся с фекалиями.  <p>Продукт ROYAL CANIN® Hairball Care содержит комплекс различных видов пищевой клетчатки, в частности, семя подорожника, в большом количестве содержащее растительную слизь, и нерастворимая клетчатка, нормализующая кишечный транзит. <p>Благодаря этим компонентам ежедневно проглатываемая кошкой шерсть выводится преимущественно естественным путем, в процессе дефекации, не закупоривая пищеварительный тракт и не провоцируя срыгивание. <p>Точно выверенный нутриентный профиль ROYAL CANIN® Hairball Care с высоким содержанием белков (34%) и жиров (15%) обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ. Доказано, что уже после 14 дней применения только ROYAL CANIN® Hairball Care с фекалиями выводится в два раза больше шерсти. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Hairball Care выпускается также в форме влажного продукта. <p>Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Кошки уделяют очень много времени уходу за шерстью и в процессе вылизывания могут проглатывать большое количество выпавших волос

Они скапливаются в желудочно-кишечном тракте и формируют волосяные комочки, которые затем отрыгиваются или выводятся с фекалиями. Hairball Care это тщательно сбалансированная питательная формула, которая естественным путем помогает уменьшить образование комочков шерсти. Эксклюзивный комплекс, содержащийся в Hairball Care, включает в себя специфическую смесь диетической клетчатки, в том числе подорожник (богат растительной слизью), и нерастворимых волокон, которые способствуют кишечному транзиту. В результате проглатываемая шерсть регулярно выводится с фекалиями, а не накапливается в желудке и срыгивается.

Доказанная эффективность

В два раза более эффективное выведение шерсти естественным путем уже после 14 дней кормления исключительно рационом Hairball Care*. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2013 г.: сравнение с контрольным рационом для взрослых кошек, не содержащим эксклюзивный комплекс Hairball Care.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

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