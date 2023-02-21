Корм ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control разработан для кошек, постоянно живущих в помещении, с учетом их особых потребностей в питательных веществах. Если ваша кошка склонна к перееданию, важно подобрать для нее рацион, позволяющий контролировать потребление пищи. Благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control помогает естественным образом регулировать аппетит животного. ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control содержит высокоусвояемые белки, способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий. Благодаря присутствию в составе продукта нескольких видов пищевой клетчатки, в частности семян подорожника, облегчается выведение из пищеварительного тракта проглоченной шерсти и снижается вероятность образования волосяных комочков. Кроме того, продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки. В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие рационы для кошек, постоянно живущих в помещении: Indoor 27, Indoor Long Hair, Indoor 7+. Выберите оптимальный продукт с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.