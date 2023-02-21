Indoor Appetite Control
Сухой корм для кошек
Корм для кошек, склонных к перееданию от 1 до 7 лет
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
Корм ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control разработан для кошек, постоянно живущих в помещении, с учетом их особых потребностей в питательных веществах. Если ваша кошка склонна к перееданию, важно подобрать для нее рацион, позволяющий контролировать потребление пищи. Благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control помогает естественным образом регулировать аппетит животного. ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control содержит высокоусвояемые белки, способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий. Благодаря присутствию в составе продукта нескольких видов пищевой клетчатки, в частности семян подорожника, облегчается выведение из пищеварительного тракта проглоченной шерсти и снижается вероятность образования волосяных комочков. Кроме того, продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки. В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие рационы для кошек, постоянно живущих в помещении: Indoor 27, Indoor Long Hair, Indoor 7+. Выберите оптимальный продукт с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.
Контроль за перееданием
Проживающие в помещении кошки ведут менее активный образ жизни и склонны переедать. Корм Indoor Appetite Control помогает естественным образом регулировать их аппетит благодаря сбалансированному содержанию белков и клетчатки, способствующих сохранению идеального веса.
Снижение запаха фекалий
Малоподвижный образ жизни может привести к замедлению кишечного транзита и усилению запаха фекалий. Indoor Appetite Control содержит белки с высокой усвояемостью (L.I.P.) и способствует снижению объема и запаха фекалий.*L.I.P.: специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.
Выведение волосяных комочков
Помогает стимулировать выведение проглоченной шерсти благодаря балансу различных видов пищевой клетчатки, в том числе подорожнику.
Здоровая мочевыделительная система
Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.
|Вес кошки
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Нормальный
|47 г
|58 г
|68 г
|78 г
|27 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|38 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|48 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|57 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|Избыточный
|38 г
|46 г
|54 г
|62 г
|17 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|26 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|34 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”
|42 г + 1 пауч “Royal Canin Instinctive”