Indoor Appetite Control

Indoor Appetite Control

Сухой корм для кошек

Корм для кошек, склонных к перееданию от 1 до 7 лет

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control разработан для кошек, постоянно живущих в помещении, с учетом их особых потребностей в питательных веществах. Если ваша кошка склонна к перееданию, важно подобрать для нее рацион, позволяющий контролировать потребление пищи. Благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control помогает естественным образом регулировать аппетит животного. ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control содержит высокоусвояемые белки, способствующие уменьшению не только объема, но и запаха фекалий. Благодаря присутствию в составе продукта нескольких видов пищевой клетчатки, в частности семян подорожника, облегчается выведение из пищеварительного тракта проглоченной шерсти и снижается вероятность образования волосяных комочков. Кроме того, продукт ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки. В ассортимент гаммы ROYAL CANIN® Indoor входят и другие рационы для кошек, постоянно живущих в помещении: Indoor 27, Indoor Long Hair, Indoor 7+. Выберите оптимальный продукт с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.

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ВЫГОДА

Контроль за перееданием

Проживающие в помещении кошки ведут менее активный образ жизни и склонны переедать. Корм Indoor Appetite Control помогает естественным образом регулировать их аппетит благодаря сбалансированному содержанию белков и клетчатки, способствующих сохранению идеального веса.

Снижение запаха фекалий

Малоподвижный образ жизни может привести к замедлению кишечного транзита и усилению запаха фекалий. Indoor Appetite Control содержит белки с высокой усвояемостью (L.I.P.) и способствует снижению объема и запаха фекалий.*L.I.P.: специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.

Выведение волосяных комочков

Помогает стимулировать выведение проглоченной шерсти благодаря балансу различных видов пищевой клетчатки, в том числе подорожнику.

Здоровая мочевыделительная система

Разработан для поддержания нормальной работы мочевыделительной системы взрослой кошки за счет сбалансированного содержания минералов.

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