Intense Beauty (в соусе)

Intense Beauty (в соусе)

Влажный корм для кошек

Интенс бьюти: влажный корм для взрослых кошек. Для обновления и поддержания здоровья клеток кожи и шерсти требуются разнообразные питательные вещества. Продукт INTENSE BEAUTY мелкие кусочки в соусе обеспечивет оптимальный нутриентный баланс, необходимый для красоты шерсти и тонуса кожи взрослым кошкам в возрасте от 1 до 7 лет.

Доступные размеры

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Уходу за шерстью кошки приходится уделять особое внимание. Особенно это касается длинношерстных животных. Однако обеспечение кошки всеми необходимыми питательными веществами обязательно поможет кошке раскрыть потенциал красоты: шерсть станет более блестящей и шелковистой. Для продукта ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе характерно высокое содержание жирных кислот омега-3 и омега-6, способствующих блеску шерсти и здоровью кожи. ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе также помогает кошке поддерживать оптимальный вес благодаря низкому содержанию жиров и оптимальному уровню белков, способствующих сохранению и росту мышечной массы. Здоровье и функция мочевыделительной системы также поддерживаются благодаря ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Intense Beauty выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

ВЫГОДА

Здоровая кожа и шерсть омега 3 и 6

Способствует поддержанию красоты шерсти, особенно благодаря наличию жирных кислот Омега 3 и Омега 6.

Поддержание идеального веса

Способствует поддержанию идеального веса.

Здоровая мочевыделительная система

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ