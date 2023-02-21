Maine Coon Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы мейн-кун в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
12kg
13kg
Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Adult разработана с учетом индивидуальных потребностей кошек породы мейн-кун. Будьте уверены: мы так же, как и Вы, заботимся о том, чтобы Ваш мейн-кун питался правильно! Мейн-кун – самая крупная из домашних кошек, но при всей своей мощи представители этой породы отличаются мягким нравом. Из-за крепкого скелета и хорошо развитых мышц мейн-куны весят втрое больше обычных кошек. Принимая во внимание такую комплекцию, следует позаботиться о поддержании здоровья мейн-куна в целом и его суставов – в частности. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult обогащен таурином, а также ДГК и ЭПК (жирными кислотами омега-3), поддерживающими функцию сердечно-сосудистой системы. Крупные размеры и характерная форма челюстей мейн-кунов приводят к тому, что эти кошки захватывают и разгрызают корм особым образом. Крупные крокеты ROYAL CANIN® Maine Coon Adult имеют кубическую форму и стимулируют кошек к их тщательному разгрызанию, таким образом обеспечивая гигиену полости рта. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Maine Coon Adult выпускается также в форме влажного продукта в виде кусочков в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье сердца
Таурин, ЭПК и ДГК способствуют поддержанию здоровой работы сердца.
Здоровье кожи и шерсти
Специфические аминокислоты, витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствуют поддержанию здоровья кожи и шерсти.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых больших челюстей
Специально разработанная крокета кубической формы адаптирована для больших квадратных челюстей кошек породы мейн-кун. Уникальная форма крокеты стимулирует животное к её разгрызанию, что способствует поддержанию гигиены ротовой полости.
|Вес
|4 - 5 кг
|6 - 7 кг
|8 - 9 кг
|10 кг
|Ежедневное количество
|41 - 48 г
|55 - 61 г
|67 - 73 г
|79 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|52 - 60 г
|69 - 77 г
|84 - 92 г
|99 г
|Ежедневное количество (гранулы + пауч)
|20 - 27 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|34 - 40 г +1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|46 - 52 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|58 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|Ежедневное количество (гранулы + пауч) Высокая активность
|30 - 39 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|47 - 55 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|63 - 70 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|78 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy