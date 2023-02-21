Формула продукта ROYAL CANIN® Maine Coon Adult разработана с учетом индивидуальных потребностей кошек породы мейн-кун. Будьте уверены: мы так же, как и Вы, заботимся о том, чтобы Ваш мейн-кун питался правильно! Мейн-кун – самая крупная из домашних кошек, но при всей своей мощи представители этой породы отличаются мягким нравом. Из-за крепкого скелета и хорошо развитых мышц мейн-куны весят втрое больше обычных кошек. Принимая во внимание такую комплекцию, следует позаботиться о поддержании здоровья мейн-куна в целом и его суставов – в частности. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult обогащен таурином, а также ДГК и ЭПК (жирными кислотами омега-3), поддерживающими функцию сердечно-сосудистой системы. Крупные размеры и характерная форма челюстей мейн-кунов приводят к тому, что эти кошки захватывают и разгрызают корм особым образом. Крупные крокеты ROYAL CANIN® Maine Coon Adult имеют кубическую форму и стимулируют кошек к их тщательному разгрызанию, таким образом обеспечивая гигиену полости рта. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Maine Coon Adult выпускается также в форме влажного продукта в виде кусочков в соусе. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.