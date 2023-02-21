<p>ROYAL CANIN® Oral Care – тщательно сбалансированная формула, которая помогает сохранить здоровье полости рта кошек, снижая интенсивность образования зубного камня. <p>Продукт богат белками, поддерживает мышечную массу животных, прочность костей и здоровье зубов. ROYAL CANIN® Oral Care оказывает как механическое, так и химическое очищающее действие на зубы. <p>Размеры, форма и текстура крокет способствуют тщательному разгрызанию корма кошкой, обеспечивая ежедневную очистку зубов от налета. Кроме того, продукт содержит активные вещества (хелаторы кальция), которые связывают содержащийся в слюне кальций, препятствуя минерализации зубного налета. <p>Клинические испытания показали, через 28 дней кормления только ROYAL CANIN® Oral Care зубной камень образовывался на 59% менее активно.