Oral Care
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к накоплению зубного налета и образованию зубного камня.
Доступные размеры
400g
1.5kg
3.5kg
8kg
<p>ROYAL CANIN® Oral Care – тщательно сбалансированная формула, которая помогает сохранить здоровье полости рта кошек, снижая интенсивность образования зубного камня. <p>Продукт богат белками, поддерживает мышечную массу животных, прочность костей и здоровье зубов. ROYAL CANIN® Oral Care оказывает как механическое, так и химическое очищающее действие на зубы. <p>Размеры, форма и текстура крокет способствуют тщательному разгрызанию корма кошкой, обеспечивая ежедневную очистку зубов от налета. Кроме того, продукт содержит активные вещества (хелаторы кальция), которые связывают содержащийся в слюне кальций, препятствуя минерализации зубного налета. <p>Клинические испытания показали, через 28 дней кормления только ROYAL CANIN® Oral Care зубной камень образовывался на 59% менее активно.
Доказанная эффективность
Умненьшение образования зубного камнч на 59% после 28 дней кормления исключительно рационом Oral Care*. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2005 г.: сравнение с контрольным рационом для взрослых кошек, не содержащим комлекс активных компонентов Oral Care, на наиболее уязвимых зубах.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|46 г
|56 г
|66 г
|75 г
|лишний вес
|36 г
|45 г
|52 г
|60 г