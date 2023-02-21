Oral Care

Oral Care

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к накоплению зубного налета и образованию зубного камня.

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

8kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>ROYAL CANIN® Oral Care – тщательно сбалансированная формула, которая помогает сохранить здоровье полости рта кошек, снижая интенсивность образования зубного камня. <p>Продукт богат белками, поддерживает мышечную массу животных, прочность костей и здоровье зубов. ROYAL CANIN® Oral Care оказывает как механическое, так и химическое очищающее действие на зубы. <p>Размеры, форма и текстура крокет способствуют тщательному разгрызанию корма кошкой, обеспечивая ежедневную очистку зубов от налета. Кроме того, продукт содержит активные вещества (хелаторы кальция), которые связывают содержащийся в слюне кальций, препятствуя минерализации зубного налета. <p>Клинические испытания показали, через 28 дней кормления только ROYAL CANIN® Oral Care зубной камень образовывался на 59% менее активно.

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ВЫГОДА

Доказанная эффективность

Умненьшение образования зубного камнч на 59% после 28 дней кормления исключительно рационом Oral Care*. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2005 г.: сравнение с контрольным рационом для взрослых кошек, не содержащим комлекс активных компонентов Oral Care, на наиболее уязвимых зубах.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

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