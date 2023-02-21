Outdoor

Outdoor

Сухой корм для кошек

Полноценный сбалансированный корм для кошек – Специально для взрослых кошек (в возрасте 1–7 лет), ведущих уличный образ жизни.

Доступные размеры

400g

800g

2kg

4kg

10kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддерживает активность

Кошки, живущие на открытом воздухе, физически более активны и поэтому нуждаются в пище повышенной калорийности. В то же время они должны хорошо выдерживать колебания температуры наружного воздуха. Корм Outdoor обладает высоким энергетическим содержанием, соответствующим потребностям активной кошки.

Способность к защите кожи

Поддерживает здоровье кожи благодаря содержанию комбинации аминокислот и витаминов. Комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов, которые, в свою очередь, поддерживают здоровье кошки на клеточном уровне.

Здоровье костей и суставов

Поддерживает здоровье суставов, поскольку содержит питательные вещества и жирные кислоты (EPA и DHA).

Здоровье мочевыводящих путей

Сохраняет здоровье мочевыводящих путей взрослых кошек.

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