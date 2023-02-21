Outdoor
Сухой корм для кошек
Полноценный сбалансированный корм для кошек – Специально для взрослых кошек (в возрасте 1–7 лет), ведущих уличный образ жизни.
Доступные размеры
400g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
Поддерживает активность
Кошки, живущие на открытом воздухе, физически более активны и поэтому нуждаются в пище повышенной калорийности. В то же время они должны хорошо выдерживать колебания температуры наружного воздуха. Корм Outdoor обладает высоким энергетическим содержанием, соответствующим потребностям активной кошки.
Способность к защите кожи
Поддерживает здоровье кожи благодаря содержанию комбинации аминокислот и витаминов. Комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов, которые, в свою очередь, поддерживают здоровье кошки на клеточном уровне.
Здоровье костей и суставов
Поддерживает здоровье суставов, поскольку содержит питательные вещества и жирные кислоты (EPA и DHA).
Здоровье мочевыводящих путей
Сохраняет здоровье мочевыводящих путей взрослых кошек.
|Вес кошки
|Идеальный вес
|Избыточный вес
|3 кг
|40 г (23 г + 1 пакетик)
|32 г (15 г + 1 пакетик)
|4 кг
|49 г (32 г + 1 пакетик)
|39 г (22 г + 1 пакетик)
|5 кг
|58 г (41 г + 1 пакетик)
|46 г (29 г + 1 пакетик)
|6 кг
|66 г (49 г + 1 пакетик)
|53 г (35 г + 1 пакетик)