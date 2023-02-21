Поддерживает активность

Кошки, живущие на открытом воздухе, физически более активны и поэтому нуждаются в пище повышенной калорийности. В то же время они должны хорошо выдерживать колебания температуры наружного воздуха. Корм Outdoor обладает высоким энергетическим содержанием, соответствующим потребностям активной кошки.