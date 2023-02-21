Protein Exigent
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых к питательности рациона, в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
400g
2kg
Чувствительность к питательности корма
Некоторых привередливых кошек больше всего привлекает высокий уровень содержания протеина в корме. Рацион Protein Exigent содержит уникальный баланс протеинов, жиров и углеводов специально для удовлетворения естественных предпочтений таких кошек.
Оптимальный вес
Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать идеальный вес привередливых кошек.
Соответствие индивидуальным предпочтениям
У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостаточный вес
|52 г
|64 г
|75 г
|-
|нормальный вес
|43 г
|53 г
|62 г
|71 г
|лишний вес
|-
|43 г
|50 г
|57 г