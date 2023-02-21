Savour Exigent

Savour Exigent

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых к вкусовым качествам рациона, в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.

Доступные размеры

50g

400g

800g

2kg

4kg

10kg

12kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Некоторые кошки привередливы в питании и часто отказываются от предлагаемого им корма. Однако это поведение можно скорректировать, выбрав для животного здоровый и полезный рацион, в полной мере отвечающий его индивидуальным потребностям. Многих кошек привлекает разнообразие поедаемого корма. <p>Для удовлетворения их инстинктивных предпочтений был разработан продукт Savour Exigent, содержащий два взаимодополняющихвида крокет с разными составом и текстурой. Такое сочетание удовлетворит даже самый взыскательный аппетит. <p>Адаптированный уровень калорийности ROYAL CANIN® Savour Exigent поможет поддержать в норме вес взрослой кошки. Продукт подходит как для кошек, постоянно живущих в помещении, так и для животных, имеющих доступ на улицу. ROYAL CANIN® Savour Exigent стимулирует аппетит животных и обеспечивает их всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Двойная стимуляция восприятия

Некоторым привередливым кошкам больше всего нравится разнообразие поедаемого корма. SAVOUR EXIGENT содержит два взаимодополняющих вида крокет с разными составом и текстурой для стимулирования естественных предпочтений таких кошек.

Оптимальный вес

Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать идеальный вес привередливых кошек.

Соответствие индивидуальным предпочтениям

У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ