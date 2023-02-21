Savour Exigent
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых к вкусовым качествам рациона, в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
<p>Некоторые кошки привередливы в питании и часто отказываются от предлагаемого им корма. Однако это поведение можно скорректировать, выбрав для животного здоровый и полезный рацион, в полной мере отвечающий его индивидуальным потребностям. Многих кошек привлекает разнообразие поедаемого корма. <p>Для удовлетворения их инстинктивных предпочтений был разработан продукт Savour Exigent, содержащий два взаимодополняющихвида крокет с разными составом и текстурой. Такое сочетание удовлетворит даже самый взыскательный аппетит. <p>Адаптированный уровень калорийности ROYAL CANIN® Savour Exigent поможет поддержать в норме вес взрослой кошки. Продукт подходит как для кошек, постоянно живущих в помещении, так и для животных, имеющих доступ на улицу. ROYAL CANIN® Savour Exigent стимулирует аппетит животных и обеспечивает их всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.
Двойная стимуляция восприятия
Некоторым привередливым кошкам больше всего нравится разнообразие поедаемого корма. SAVOUR EXIGENT содержит два взаимодополняющих вида крокет с разными составом и текстурой для стимулирования естественных предпочтений таких кошек.
Оптимальный вес
Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать идеальный вес привередливых кошек.
Соответствие индивидуальным предпочтениям
У каждой кошки есть свои естественные предпочтения при выборе корма: ароматический профиль, разнообразие текстур и форм крокет или уровень содержания протеина. Компания Royal Canin разработала 3 разные формулы для удовлетворения потребностей даже самых привередливых кошек.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостаточный вес
|51 г
|63 г
|74 г
|-
|нормальный вес
|43 г
|53 г
|62 г
|70 г
|лишний вес
|-
|42 г
|49 г
|56 г