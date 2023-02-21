<p>Формула продукта ROYAL CANIN® Sphynx Adult разработана с учетом особых потребностей кошек породы сфинкс. ROYAL CANIN® Sphynx Adult предназначен для сфинксов старше 12 месяцев и содержит все необходимые для их здоровья питательные вещества. <p>Отсутствие шерсти у представителей этой породы компенсируется очень интенсивным метаболизмом, помогающим кошкам регулировать температуру тела. Высококалорийный корм ROYAL CANIN® Sphynx Adult с повышенным содержанием жиров (23%) удовлетворяет особые потребности кошек в энергии, обусловленные их породой. <p>Диета играет существенную роль и в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому продукт ROYAL CANIN® Sphynx Adult обогащен таурином, а также ЭПК и ДГК – жирными кислотами омега-3, поддерживающими работу сердечно-сосудистой системы.