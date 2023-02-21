Sterilised 37
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
15kg
После стерилизации необходимо пересмотреть рацион кошки с учетом изменившихся потребностей в энергии. ROYAL CANIN® Sterilised 37 помогает снизить риск появления избыточного веса, благодаря умеренному содержанию жиров, при соблюдении рекомендуемых норм кормления. Тщательно выверенное количество минеральных веществ в составе ROYAL CANIN® Sterilised 37 способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки, а повышенный уровень белка помогает сохранять оптимальную мышечную массу. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Sterilised 37 выпускается также в форме влажных продуктов: кусочков в соусе, в желе и в форме паштета. Если Вы используете смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Контроль веса
После стерилизации энергетические потребности кошек снижаются. Рацион Sterilised 37 помогает ограничить риск набора избыточного веса благодаря умеренному содержанию жиров и соответствующей суточной норме кормления.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы благодаря балансу минеральных веществ.
Высокое содержание протеина
Способствует поддержанию мышечной массы благодаря высокому уровню содержания протеина.
Обогащен L-карнитином
L-карнитин необходим для нормального метаболизма жиров.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|47 г
|57 г
|67 г
|76 г
|лишний вес
|37 г
|46 г
|54 г
|61 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|30 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|51 г + 1 пауч
|60 г + 1 пауч
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|21 г + 1 пауч
|29 г + 1 пауч
|37 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч