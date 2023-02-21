Sterilised 37

Sterilised 37

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.

Доступные размеры

50g

400g

800g

2kg

4kg

10kg

12kg

15kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

После стерилизации необходимо пересмотреть рацион кошки с учетом изменившихся потребностей в энергии. ROYAL CANIN® Sterilised 37 помогает снизить риск появления избыточного веса, благодаря умеренному содержанию жиров, при соблюдении рекомендуемых норм кормления. Тщательно выверенное количество минеральных веществ в составе ROYAL CANIN® Sterilised 37 способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки, а повышенный уровень белка помогает сохранять оптимальную мышечную массу. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Sterilised 37 выпускается также в форме влажных продуктов: кусочков в соусе, в желе и в форме паштета. Если Вы используете смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Контроль веса

После стерилизации энергетические потребности кошек снижаются. Рацион Sterilised 37 помогает ограничить риск набора избыточного веса благодаря умеренному содержанию жиров и соответствующей суточной норме кормления.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы благодаря балансу минеральных веществ.

Высокое содержание протеина

Способствует поддержанию мышечной массы благодаря высокому уровню содержания протеина.

Обогащен L-карнитином

L-карнитин необходим для нормального метаболизма жиров.

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