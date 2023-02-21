Sterilised 7+

Sterilised 7+

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек в возрасте от 7 до 12 лет.

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

10kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Полноценный и сбалансированный рацион необходим кошке в любом возрасте, однако есть питательные вещества, особенно важные для поддержания здоровья стерилизованных кошек в определенный период жизни.Продукт ROYAL CANIN® Sterilised 7+ разработан специально для стерилизованных кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.ROYAL CANIN® Sterilised 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье стерилизованных кошек при первых признаках старения.Умеренное содержание жиров ROYAL CANIN® Sterilised 7+  помогает избежать риска набора избыточного веса при соблюдении рекомендуемых норм кормления.Благодаря адаптированному содержанию фосфора рацион ROYAL CANIN® Sterilised 7+ способствует сохранению функции почек и поддержанию здоровья мочевыделительной системы.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Поддержание жизненной энергии

Чтобы помочь кошке справиться с первыми признаками старения, Sterilised 7+ обогащен особыми питательными веществами, в том числе полифенолами зеленого чая, витамином C, ЭПК и ДГК.

Контроль веса

Помогает ограничить риск набора избыточного веса благодаря умеренному содержанию жиров и соответствующей суточной норме кормления.

Здоровье почек

Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ