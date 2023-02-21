Sterilised 7+
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек в возрасте от 7 до 12 лет.
Доступные размеры
400g
1.5kg
3.5kg
10kg
Полноценный и сбалансированный рацион необходим кошке в любом возрасте, однако есть питательные вещества, особенно важные для поддержания здоровья стерилизованных кошек в определенный период жизни.Продукт ROYAL CANIN® Sterilised 7+ разработан специально для стерилизованных кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.ROYAL CANIN® Sterilised 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье стерилизованных кошек при первых признаках старения.Умеренное содержание жиров ROYAL CANIN® Sterilised 7+ помогает избежать риска набора избыточного веса при соблюдении рекомендуемых норм кормления.Благодаря адаптированному содержанию фосфора рацион ROYAL CANIN® Sterilised 7+ способствует сохранению функции почек и поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Поддержание жизненной энергии
Чтобы помочь кошке справиться с первыми признаками старения, Sterilised 7+ обогащен особыми питательными веществами, в том числе полифенолами зеленого чая, витамином C, ЭПК и ДГК.
Контроль веса
Помогает ограничить риск набора избыточного веса благодаря умеренному содержанию жиров и соответствующей суточной норме кормления.
Здоровье почек
Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|48 г
|59 г
|70 г
|79 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|31 г + 1 пауч
|42 г + 1 пауч
|52 г + 1 пауч
|62 г + 1 пауч
|лишний вес
|39 г
|48 г
|56 г
|63 г
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|21 г + 1 пауч
|30 г + 1 пауч
|38 г + 1 пауч
|46 г + 1 пауч