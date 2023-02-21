Полноценный и сбалансированный рацион необходим кошке в любом возрасте, однако есть питательные вещества, особенно важные для поддержания здоровья стерилизованных кошек в определенный период жизни.Продукт ROYAL CANIN® Sterilised 7+ разработан специально для стерилизованных кошек старше 7 лет с учетом их особых потребностей в питательных веществах.ROYAL CANIN® Sterilised 7+ обогащен полифенолами зеленого чая, витамином C, Омега-3 кислотами ЭПК и ДГК. Эти специально подобранные нутриенты помогают поддерживать здоровье стерилизованных кошек при первых признаках старения.Умеренное содержание жиров ROYAL CANIN® Sterilised 7+ помогает избежать риска набора избыточного веса при соблюдении рекомендуемых норм кормления.Благодаря адаптированному содержанию фосфора рацион ROYAL CANIN® Sterilised 7+ способствует сохранению функции почек и поддержанию здоровья мочевыделительной системы.