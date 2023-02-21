Sterilised Ageing 12+
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для стареющих стерилизованных кошек в возрасте от 12 лет.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
400g
2kg
4kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Контроль веса
У некоторых стареющих кошек с возрастом снижается уровень активности, что приводит к набору избыточного веса. Рацион Ageing Sterilised 12+ способствует поддержанию идеальной кондиции тела благодаря умеренному уровню содержания жиров.
Комплекс для поддержания здоровья стареющих кошек
Рацион содержит запатентованный* комплекс антиоксидантов, в т.ч. ликопен, а также омега-3 жирные кислоты для поддержания всех систем организма в процессе старения. *Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровье почек
Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукуруза, изолят растительных протеинов*, кукурузная мука, дегидратированные протеины мяса птицы, пшеница, кукурузный глютен, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат протеинов животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, томаты (источник ликопена), фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща ( источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 19000 MЕ; витамин D3 - 700 MЕ; железо - 40 мг; йод - 4 мг; медь - 12 мг; марганец - 52 мг; цинк - 154 мг; селен - 0,07 мг; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 0,6 г; консерванты - aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30%; сырой жир - 15%; сырая зола - 5,4%; сырая клетчатка - 4,9%; кальций - 0,75%; фосфор - 0,6%; омега-6 - 3,84%; омега-3 - 1,09%, в т. ч. ЭПК/ДГК - 0,5%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|лишний вес
|35 г
|43 г
|50 г
|57 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Ageing 12+)
|24 г + 1 пауч
|34 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч
|52 г + 1 пауч
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Ageing 12+)
|16 г + 1 пауч
|24 г + 1 пауч
|31 г + 1 пауч
|38 г + 1 пауч