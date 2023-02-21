Sterilised Ageing 12+

Комплекс для поддержания здоровья стареющих кошек

Рацион содержит запатентованный* комплекс антиоксидантов, в т.ч. ликопен, а также омега-3 жирные кислоты для поддержания всех систем организма в процессе старения. *Франция, патент № ЕР1146870.