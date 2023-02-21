Sterilised Ageing 12+

Sterilised Ageing 12+

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для стареющих стерилизованных кошек в возрасте от 12 лет.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Контроль веса

У некоторых стареющих кошек с возрастом снижается уровень активности, что приводит к набору избыточного веса. Рацион Ageing Sterilised 12+ способствует поддержанию идеальной кондиции тела благодаря умеренному уровню содержания жиров.

Комплекс для поддержания здоровья стареющих кошек

Рацион содержит запатентованный* комплекс антиоксидантов, в т.ч. ликопен, а также омега-3 жирные кислоты для поддержания всех систем организма в процессе старения. *Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровье почек

Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря адаптированному уровню содержания фосфора.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

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