Sterilised (в желе)

<p>Иногда непросто подобрать для кошки корм, который бы и снабжал ее всеми необходимыми питательными веществами, и удовлетворял бы ее вкусовые предпочтения. Некоторые привередливые кошки отказываются даже от высокопривлекательных и чрезвычайно качественных кормов. <p>ROYAL CANIN® Instinctive в желе обладает оптимальным макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта: кошка просто не сможет устоять перед ним! <p>Благодаря включению разнообразных витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт обеспечивает кошке высокоусвояемое и сбалансированное питание. При разработке продукта принималась в расчет не только его привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. <p>ROYAL CANIN® Instinctive в желе отличается оптимальным уровнем калорийности благодаря оптимальному уровню жиров и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению содержания белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в привлекательном соусе и нежного паштета.