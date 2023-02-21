Sterilised (в желе)
Влажный корм для кошек
Стерилайзд: влажный корм для стерилизованных взрослых кошек в возрасте от 1 года до 7 лет. После кастрации или стерилизации энергетические потребности кошки снижаются на 30%, притом что потребление корма может возрасти на 20%.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
<p>Иногда непросто подобрать для кошки корм, который бы и снабжал ее всеми необходимыми питательными веществами, и удовлетворял бы ее вкусовые предпочтения. Некоторые привередливые кошки отказываются даже от высокопривлекательных и чрезвычайно качественных кормов. <p>ROYAL CANIN® Instinctive в желе обладает оптимальным макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта: кошка просто не сможет устоять перед ним! <p>Благодаря включению разнообразных витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт обеспечивает кошке высокоусвояемое и сбалансированное питание. При разработке продукта принималась в расчет не только его привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. <p>ROYAL CANIN® Instinctive в желе отличается оптимальным уровнем калорийности благодаря оптимальному уровню жиров и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению содержания белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в привлекательном соусе и нежного паштета.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса у стерилизованных кошек.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Инстинктивное предпочтение
Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение. Соответствует оптимальному макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
|Вес кошки
|паучей
|1 пауч + г сухого корма
|3 кг
|2+1/2
|28 г
|4 кг
|3
|39 г
|5 кг
|3+1/2
|48 г
|6 кг
|4
|58 г