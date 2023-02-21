Sterilised Loaf

Sterilised Loaf

Влажный корм для кошек

Полнорационный влажный корм (паштет) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддержание веса

Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных кошек.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

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