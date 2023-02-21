Sterilised Loaf
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (паштет) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 85g
12 x 85g
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Поддержание веса
Помогает поддерживать идеальный вес стерилизованных кошек.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, субпродукты растительного происхождения, злаки, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 190 МЕ; железо - 4 мг; йод - 0,46 мг; медь - 3,7 мг; марганец - 1,2 мг; цинк - 12 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 0,2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 10,8%; сырой жир - 2,4%; сырая зола - 1,6%; сырая клетчатка - 1,6%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Влажный корм
|2 +1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|Влажный корм (1 пауч) + сухой корм Royal Canin Sterilised
|28 г
|39 г
|48 г
|58 г