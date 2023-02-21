Urinary Care Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Если у Вашей кошки участилось мочеиспускание, в том числе в не предназначенных для этого местах (например, за пределами лотка) – это может быть признаком заболевания мочевыводящих путей. Даже если вы не замечаете никаких изменений в поведении вашей кошки в отношении пользования лотком, стоит проконсультироваться с ветеринарнам врачом – ведь такие заболевания могут носить скрытый характер. Рацион ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе разработан специально для поддержания баланса минералов в моче животного и здоровья мочевыводящих путей. Известно, что мочекаменной болезни чаще подвержены кошки с избыточным весом, поэтому поддержание оптимального веса кошки будет также способствовать нормальной работе мочевыделительной системы. Продукт ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе имеет такое соотношение белков, жиров и углеводов (макронутриентный профиль), которое взрослые кошки предпочитают на инстинктивном уровне. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также в форме сухого продукта, имеющего хрустящую текстуру и помогающего механической очистке зубов от налета. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Баланс минеральных веществ в моче
Формула рациона помогает поддерживать баланс минеральных веществ в моче.
Поддержание идеального веса
Помогает поддерживать идеальный вес.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует нутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому кошками.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|влажный корм
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|влажный корм + сухой корм Royal Canin Urinary Care
|1 пауч + 26 г
|1 пауч + 37 г
|1 пауч + 46 г
|1 пауч + 55 г