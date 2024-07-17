Важно знать

Научно доказано, что домашние животные оказывают значительное положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье своих владельцев. Наши питомцы помогают нам справляться с трудностями в это непростое время*.

Научные исследования также показали, что животные могут выступать в роли «барьера для стресса». Зачастую они снимают психологическое напряжение, связанное с вызывающими тревогу ситуациями, и помогают смягчить наше восприятие физической и душевной боли*.