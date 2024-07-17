* Источник: Waltham: "Руководство по взаимодействию человека и домашних животных".
Важно знать
Текущая вспышка COVID-19 – результат передачи вируса от человека к человеку. Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) на данный момент не существует подтверждений того, что домашние животные принимают участие в распространении COVID-19. Ситуация быстро развивается, и наиболее актуальную информацию по этой теме можно найти на сайтах OIE или WSAVA (Международная ветеринарная ассоциация мелких животных).
Здоровы и счастливы вместе
Научно доказано, что домашние животные оказывают значительное положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье своих владельцев. Наши питомцы помогают нам справляться с трудностями в это непростое время*.
Научные исследования также показали, что животные могут выступать в роли «барьера для стресса». Зачастую они снимают психологическое напряжение, связанное с вызывающими тревогу ситуациями, и помогают смягчить наше восприятие физической и душевной боли*.
Always practice good hygiene and proper hand washing when handling pets.
Call your veterinarian if you have any concerns for the health of your pets.
Вместе мы - сила, стоящая на страже здоровья наших питомцев
Мы все стремимся к тому, чтобы обеспечить себе, своей семье и своим питомцам максимально возможный уровень заботы о здоровье. В нынешних чрезвычайных обстоятельствах практические рекомендации и наработки в этой области приобретают особую важность и должны стать для нас приоритетом.
Мы хотим поделиться практической информацией о том, как поддерживать здоровье и благополучие ваших кошек и собак – сегодня и на протяжении всей жизни.