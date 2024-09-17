Аляскинский маламут
Аляскинские маламуты — преданные компаньоны, обычно спокойные во взрослом возрасте, но готовые к игре, если вы это поощряете.
Об аляскинском маламуте
Аляскинские маламуты принадлежат к одной из старейших арктических пастушьих пород. Это мощные, крепкие собаки с широкой грудью и сильным, мускулистым телом. Их широкую голову венчают треугольные уши, которые поднимаются, когда что-либо привлекает внимание этих собак.
Аляскинские маламуты — пастушьи собаки, основными качествами которых являются сила и стойкость, а не скорость. Они распространяют свою любовь на всю семью, не привязываясь к одному конкретному человеку.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Общительные / Преданные / Игривые
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Общительные / Преданные / Игривые
Основные факты
Нуждается в опытном владельце
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
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